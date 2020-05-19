Долги за коммуналку в Украине существенно выросли

У большинства украинских граждан наблюдаются критические проблемы с оплатой счетов за коммуналку. У людей попросту нет денег заплатить за коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Информирует Хвиля.

По данным ведомства, долги за ЖКХ продолжают расти в геометрической прогрессии.

Так, на марта 2020 года ситуация была благоприятной, и граждане смогли оплатить 104% от суммы должностной выплаты, но уже к апрелю задолженность по ЖКХ выросла на 2,2 млрд грн.

Самыми ответственными гражданами по оплате коммунальных услуг оказались жители Тернопольской, Кировоградской и Черновицкой областей. Именно в этих областях Украины больше всего людей платит во время за услуги.

В то же время жители украинской столицы, наоборот, не так активно расстаются с деньгами во время карантина и накопили самую большую сумму долгов по ЖКХ.

Однако стоит отметить, что тут играет роль не только «нежелание» украинцев платить за ЖКХ, но и финансовая несостоятельность части жителей. За период карантина из-за эпидемии коронавируса в стране потеряли работу около 3,5 млн человек и это сразу же отразилось на многих сферах экономической жизнедеятельности Украины. В частности, и на коммуналке.

Ранее «Терминал» сообщал, что Минцифры представили образовательный сериал об оплате коммуналки онлайн.