Долги за коммуналку в Украине существенно выросли

Обновлено: Май 19, 2020. Тэги:

Долги за коммуналку в Украине существенно выросли

У большинства украинских граждан наблюдаются критические проблемы с оплатой счетов за коммуналку. У людей попросту нет денег заплатить за коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Информирует Хвиля.

По данным ведомства, долги за ЖКХ продолжают расти в геометрической прогрессии.

Так, на марта 2020 года ситуация была благоприятной, и граждане смогли оплатить 104% от суммы должностной выплаты, но уже к апрелю задолженность по ЖКХ выросла на 2,2 млрд грн.

Самыми ответственными гражданами по оплате коммунальных услуг оказались жители Тернопольской, Кировоградской и Черновицкой областей. Именно в этих областях Украины больше всего людей платит во время за услуги.

В то же время жители украинской столицы, наоборот, не так активно расстаются с деньгами во время карантина и накопили самую большую сумму долгов по ЖКХ.

Однако стоит отметить, что тут играет роль не только «нежелание» украинцев платить за ЖКХ, но и финансовая несостоятельность части жителей. За период карантина из-за эпидемии коронавируса в стране потеряли работу около 3,5 млн человек и это сразу же отразилось на многих сферах экономической жизнедеятельности Украины. В частности, и на коммуналке.

Ранее «Терминал» сообщал, что Минцифры представили образовательный сериал об оплате коммуналки онлайн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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