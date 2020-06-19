Буславець проти підвищення тарифу “Укренерго”

Ініціатива щодо значного зростання тарифу НЕК Укренерго не є виправданою.

Про це заявила в.о.міністра енергетики Ольга Буславець, пише пресслужба відомства.

За її словами, Антикризовий енергетичний штаб ще на початку травня розробив перелік конкретних заходів щодо врегулювання питання фінансової незбалансованості ДП “Гарантований покупець”, серед яких:

— досягнення згоди з інвесторами щодо добровільного зменшення рівня тарифів ВДЕ;

— збільшення частки двосторонніх договорів з кінцевими споживачами у портфелі продажу “Енергоатому” та ДП “Гарантований покупець”;

— скасування торгівельних обмежень, що застосовуються Регулятором та КМУ виключно до ДП “Гарантований покупець”;

— низка нетарифних заходів фінансування ПСО з постачання електроенергії населенню та забезпечення виробництва ВДЕ.

“Підписання Меморандуму з інвесторами ВДЕ та прийняття відповідного законопроєкту дозволить зменшити навантаження на кінцеву ціну на електроенергію. Повне виконання рішень Антикризового штабу дозволить уникнути суттєвого зростання тарифу на передачу електроенергії НЕК “Укренерго”, — зазначила Буславець.

Вона наголошує, що підтримка народних депутатів вкрай важлива в прийнятті ключових законопроєктів, зокрема:

— законопроєкту № 3658, який імплементує норми Меморандуму “Про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні”;

— законопроєкту № 3364-1, яким передбачено вирішення питання сертифікації системного оператора НЕК “Укренерго” та врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії;

— законопроєкту № 2390, який вносить зміни у Кодекс України з процедур банкрутства, що передбачає заходи з врегулювання питання боргів на ринку електричної енергії (друге читання);

— законопроєктів № 2389, яким пропонуються відповідні зміни щодо врегулювання боргів в секторі електроенергетики в Податковий кодекс та № 2388, яким передбачені зміни у норми Бюджетного кодексу щодо джерел формування спецфонду державного бюджету та визначення джерел погашення боргів;

— законопроєкту № 3657 про внесення змін до Закону України “Про ринок електричної енергії”.

“Кризова ситуація на ринку електроенергії склалася ще з січня поточного року. На жаль, відсутність необхідних рішень протягом останніх 6 місяців з боку відповідальних органів зробила ситуацію вкрай складною. Замість низки системних, ефективних заходів нам пропонують просто підняти тариф НЕК „Укренерго“ в декілька разів — це неефективне рішення. Перегляд тарифу НЕК „Укренерго“ має відбуватися наостанок, коли будуть вичерпані всі інші можливості. Адже підвищення тарифу на передачу електроенергії для промислового споживача може відобразитися на вартості товарів та послуг для населення”, — наголосила в.о. Міністра.

Також вона зауважила, що надзвичайно важливі дії НКРЕКП у питанні перегляду подвійних цінових обмежень (price caps), які діють на “ринку на добу наперед” виключно для ДП “Гарантований покупець”. Також Регулятор має вжити заходів щодо усунення маніпуляцій на ринку електроенергії з боку окремих його учасників.

“Я закликаю народних депутатів якнайшвидше винести вказані проєкти законів на розгляд Верховної Ради. Це необхідно зробити до початку парламентських „канікул“. Також закликаю Членів НКРЕКП щодо повної негайної імплементації рішень Антикризового енергетичного штабу, які потрібні галузі, інвесторам, споживачам”, — резюмувала Буславець.