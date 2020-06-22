У Нафтогазі розповіли, що потрібно для виходу на європейський ринок

В Нафтогазі розповіли, що для виходу на європейський ринок потрібно виконати низку умов і переконати партнерів у тому, що вони відповідають всім критеріям роботи на ринку.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НАК «Нафтогаз України».

“Україна є перехрестям ринків. Ми хочемо вийти на європейський ринок і бути там рівноправним партнером. Бачимо себе як частину європейського енергетичного союзу. І в нас є всі передумови для цього. Але треба виконати низку умов. І головне — переконати наших партнерів, що ми — сумлінний та гідний партнер, відповідаємо всім критеріям роботи на європейському ринку та впроваджуємо європейське законодавство в практику”, — сказала радниця голови правління Нафтогазу Лана Зеркаль.

Раніше «Термінал» писав, що Нафтогаз планує інвестувати до $30 млрд у видобуток газу у наступні 10 років.