Центренерго перевиконує графік розрахунків з шахтарями

За липень 2020 року ПАТ «Центренерго» перерахувало вуглевидобувним підприємствам України понад 200 мільйонів гривень. Це на 80 мільйонів гривень більше, ніж було передбачено графіком розрахунків на цей місяць.

Повідомляє Центренерго.

Наразі державна енергогенеруюча компанія аналізує свій фінансовий баланс і становище ринку для формування плану розрахунків із шахтарями на серпень. Підтримку вітчизняної вугільної галузі в «Центренерго» вважають одним зі своїх важливих стратегічних завдань.

Раніше «Термінал» писав, що ДТЭК предложил Центрэнерго покупать уголь по формуле Роттердам+.