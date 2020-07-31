Наглядова рада «Укрнафти» уклала контракт із головою правління Гезом

Обновлено: Июль 31, 2020. Тэги: ,

Наглядова рада «Укрнафти» уклала контракт із головою правління Гезом

Наглядова рада ПАТ «Укрнафта» і голова правління компанії Олег Гез у п’ятницю уклали контракт.  Згідно з повідомленням компанії у системі розкриття інформації НКЦПФР, за день до підписання контракту наглядова рада припинила повноваження Геза як члена правління.

Передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, акціонери «Укрнафти» з 30 квітня 2019 року припинили повноваження голови правління Марка Роллінса й обрали виконувачем цих обов’язків Олега Геза, який з жовтня 2017 року обіймав посаду виконавчого віце-президента компанії з питань збуту.

Сформована навесні 2019 року нова наглядова рада отримала право призначати голову компанії. Як раніше пояснив агентству «Інтерфакс-Україна» незалежний член наглядової ради, голова номінаційного комітету Андрій Бойцун, у рамках конкурсу з відбору CEO спочатку на окремому конкурсі було відібрано з шести кандидатів компанію-рекрутера — Boyden, яка надавала «Укрнафті» послуги з чотирма офісами — в Г’юстоні (США, два партнери), Лондоні (Велика Британія), Ставангері (Норвегія) та Києві.

В результаті рекрутери подали «довгий список» із 179 кандидатів, включно з внутрішніми, з якого потім склали «пріоритезований список» із 26 кандидатів. На конкурсі також розглядали колишній і сьогоднішній менеджмент самої «Укрнафти» (серед яких був Гез), а також двох кандидатів, запропонованих самою компанією. За словами Бойцуна, робота з пошуку була здійснена на 95%, і залишалося тільки провести співбесіди з п’ятьма відібраними найкращими кандидатами.

Однак спочатку комітет із призначень голосами членів, номінованих міноритаріями, а потім і наглядова рада, завдяки голосу одного з трьох представників НАК «Нафтогаз України», 20 травня вирішили скасувати конкурс і призначити головою правління Геза.

Раніше «Термінал» писав, що Укрнафта збільшує виробничі показники.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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