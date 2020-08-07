Плачков: Ідея Міненерго будувати водневий завод — реальна

Ідея очільниці Міненерго Ольги Буславець будувати в Україні водневий завод має всі шанси на успішну реалізацію.

Про це у коментарі УНН заявив ексміністр палива та енергетики Іван Плачков.

«Це — гарна ідея і гарна перспектива для України. Завод вироблятиме водень у час мінімального споживання електроенергії, що нівелює проблеми із регулюванням піків: мінімумів і максимумів в енергосистемі», — каже він.

Головне – знайти професійного і надійного інвестора, констатував Плачков.

Ексміністр палива та енергетики переконаний, що невдовзі питання будівництва водневого заводу буде актуальним не тільки в Україні.

«Думаю, що в майбутньому ця практика буде розширюватися по всьому світу», — додав він.

Думку Плачкова розділяє колишній міністр палива та енергетики Юрій Продан.

Завдяки зусиллям Міненерго водень отримав шанс стати головним джерелом енергії для «зеленого» майбутнього, певен він.

Втім, на переконання Плачкова, побудувати водневий завод швидко не вдасться.

«Бо на це треба серйозні інвестиції. Це гарна перспектива, але на майбутнє», — каже він.

Нагадаємо, Буславець шукає шляхи вигідного збуту надлишкової електроенергії, яку виробляє Україна. Обговорюють проекти будівництва водневого заводу та дата-центрів.

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