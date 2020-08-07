Плачков: Ідея Міненерго будувати водневий завод — реальна

Обновлено: Август 07, 2020. Тэги: , , ,

Плачков: Ідея Міненерго будувати водневий завод — реальна

Ідея очільниці Міненерго Ольги Буславець будувати в Україні водневий завод має всі шанси на успішну реалізацію.

Про це у коментарі УНН заявив ексміністр палива та енергетики Іван Плачков.

«Це — гарна ідея і гарна перспектива для України. Завод вироблятиме водень у час мінімального споживання електроенергії, що нівелює проблеми із регулюванням піків: мінімумів і максимумів в енергосистемі», — каже він.

Головне – знайти професійного і надійного інвестора, констатував Плачков.

Ексміністр палива та енергетики переконаний, що невдовзі питання будівництва водневого заводу буде актуальним не тільки в Україні.

«Думаю, що в майбутньому ця практика буде розширюватися по всьому світу», — додав він.

Думку Плачкова розділяє колишній міністр палива та енергетики Юрій Продан.

Завдяки зусиллям Міненерго водень отримав шанс стати головним джерелом енергії для «зеленого» майбутнього, певен він.

Втім, на переконання Плачкова, побудувати водневий завод швидко не вдасться.

«Бо на це треба серйозні інвестиції. Це гарна перспектива, але на майбутнє», — каже він.

Нагадаємо, Буславець шукає шляхи вигідного збуту надлишкової електроенергії, яку виробляє Україна. Обговорюють проекти будівництва водневого заводу та дата-центрів.

«Термінал» писав, ЄС визначив Україну пріоритетним партнером своєї водневої стратегії — Кулеба

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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