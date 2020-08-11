АМКУ говорить про неефективність роботи НКРЕКП

Бездіяльність НКРЕКП на оптовому ринку електричної енергії створює умови для порушення закону про захист економічної конкуренції.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

«Український ринок електроенергії наразі перебуває у процесі становлення. Тож значна кількість проблемних моментів стали видимими лише після запуску нової моделі ринку електроенергії рік тому. Цей процес вимагає не лише постійної уваги, але й миттєвої реакції задіяних сторін. Тому вже вкотре Антимонопольний комітет ухвалив відповідні рекомендації, тобто, вдався до того варіанту правозастосування, який дозволяє реагувати на проблему швидко (нагадаємо, що рішення щодо порушників ухвалюються за результатами тривалих і складних розслідувань). Мова йде про рекомендації, надані Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) 2 липня 2020 року з метою усунення актуальних для ринку проблем», — йдеться у повідомленні.

За даними АМКУ, бездіяльність НКРЕКП у сфері енергетики полягає у:

▪️ неподанні Кабміну пропозицій про поліпшення умов режиму спеціальних обов’язків (ПСО),

▪️ неналежному проведенні і оприлюдненні результатів моніторингу функціонування ринку е/е,

▪️ неналежному забезпеченні оператором системи передачі роботи балансуючого ринку.

«Це створює умови для вчинення суб’єктами господарювання, органами адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи) порушень законодавства про захист економічної конкуренції», — заявили в АМКУ.

У зв’язку з цим АМКУ рекомендував НКРЕКП подати Кабміну свої рекомендації щодо поліпшення режиму ПСО, забезпечити своєчасне оприлюднення результатів моніторингу функціонування ринку електроенергії та його сегментів.

«За результатами моніторингу функціонування балансуючого ринку електричної енергії протягом 2019 року — І півріччя 2020 року повідомити Антимонопольний комітет про виявлені можливі ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях Оператора системи передачі», — йдеться у рекомендаціях АМКУ, наданих НКРЕКП місяць тому.