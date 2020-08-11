Суд визначить, чи компетентний нинішній склад НКРЕКП

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.



Позивач просить суд визнати відсутність компетенції чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, пише УНН.

Позивач вважає, що повноваження чотирьох із семи членів НКРЕКП не є чинними з 1 лютого 2020 року, а це, на його думку, має наслідком визначення всієї НКРЕКП такою, що не має відповідної компетенції.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

«Термінал» писав, НКРЕКП дорікають в неефективності регулювання енергоринком країни. Зокрема звинувачують у встановленні неринкових тарифів.