АМКУ посилює моніторинг ринку нафтопродуктів

Обновлено: Август 21, 2020. Тэги: , ,

АМКУ посилює моніторинг ринку нафтопродуктів

АМКУ посилює моніторинг ринку нафтопродуктів у зв’язку з можливим зменшенням обсягів постачання пального з Республіки Білорусь.

Повідомляє Антимонопольний комітет України.

Частка бензинів та дизелю, які виробляються та ввозяться до України з Республіки Білорусь, є досить значимою для забезпечення в повному обсязі попиту споживачів на пальне.

Зважаючи на поширення у ЗМІ інформації про можливе обмеження обсягів постачання нафтопродуктів з білоруських нафтопереробних заводів до України, Антимонопольний комітет України посилює моніторинг ситуації на ринках пального.

Водночас Комітет застерігає учасників ринків від вчинення будь яких антиконкурентних практик, які можуть негативно вплинути на ресурсне наповнення та цінову ситуацію, зокрема:

  • створення штучного дефіциту пального;
  • необґрунтованого підняття оптових та роздрібних цін на пальне;
  • створення бар’єрів в доступі до інфраструктури морських портів з перевалки нафтопродуктів.

У разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції Комітет реагуватиме відповідно до чинного законодавства.

Раніше «Термінал» писав, що нафтові російсько-білоруські чвари не вплинуть на український ринок.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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