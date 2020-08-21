АМКУ посилює моніторинг ринку нафтопродуктів у зв’язку з можливим зменшенням обсягів постачання пального з Республіки Білорусь.

Повідомляє Антимонопольний комітет України.

Частка бензинів та дизелю, які виробляються та ввозяться до України з Республіки Білорусь, є досить значимою для забезпечення в повному обсязі попиту споживачів на пальне.

Зважаючи на поширення у ЗМІ інформації про можливе обмеження обсягів постачання нафтопродуктів з білоруських нафтопереробних заводів до України, Антимонопольний комітет України посилює моніторинг ситуації на ринках пального.

Водночас Комітет застерігає учасників ринків від вчинення будь яких антиконкурентних практик, які можуть негативно вплинути на ресурсне наповнення та цінову ситуацію, зокрема:

створення штучного дефіциту пального;

необґрунтованого підняття оптових та роздрібних цін на пальне;

створення бар’єрів в доступі до інфраструктури морських портів з перевалки нафтопродуктів.

У разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції Комітет реагуватиме відповідно до чинного законодавства.

Раніше «Термінал» писав, що нафтові російсько-білоруські чвари не вплинуть на український ринок.