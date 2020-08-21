Гарантований покупець буде продавати електроенергію з ВДЕ на біржі

Незабаром екологічно чисту електроенергію – згенеровану з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) – можна буде придбати за прямими договорами. Зміни в українському законодавстві зробили «зелену» електроенергію доступною до купівлі споживачами та наблизили нас до прогресивних енергетичних ринків.

Повідомляє ГарПок.

Закон № 810-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» набрав чинності 1 серпня 2020 року. Цей закон надав державному підприємству «Гарантований покупець» довгоочікувану можливість продавати «зелену» електроенергію за двосторонніми договорами на електронних аукціонах.

Раніше приватні компанії вже демонстрували зацікавленість у купівлі «зеленої» електроенергії майбутнього напряму у державного підприємства. Тому зараз Гарантований покупець активно готується до оголошення дебютного аукціону з продажу «зеленої» електроенергії та розраховує на високу зацікавленість з боку покупців.

Читайте у «Терміналі»: Гарантований покупець частково розрахувався за придбану електричну енергію.