Гарантований покупець частково розрахувався за придбану електричну енергію

Державне підприємство «Гарантований покупець» виконало платіж за придбану електричну енергію. Виробникам електроенергії перерахували близько 1,6 млрд грн.
Повідомляє ГарПок.
Виробникам електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) підприємство сплатило 780 млн грн. Кошти перераховані за товарну продукцію, відпущену за першу декаду серпня поточного року. Таким чином, рівень розрахунків за 10 діб серпня досягнув 66 %.
Також здійснена оплата електроенергії, придбаної з метою забезпечення потреб населення – ДП НАЕК «Енергоатом» сплачено 780 млн грн. Цим забезпечена 100-відсоткова оплата електроенергії, придбаної у серпні, а також частковий розрахунок на липень.
Фінансовим джерелом для здійснення платежів стали кошти, отримані від ПрАТ «НЕК «Укренерго». Закон № 810-ІХ, що набрав чинності 1 серпня 2020 року, санкціонував спрямування 70% коштів, які оператор системи передачі (ОСП) отримав від продажу міждержавного перетину, на часткове погашення заборгованості НЕК «Укренерго» перед Гарантованим покупцем.
Раніше «Термінал» писав, що НКРЕКП затвердила вартість послуг ГарПока.