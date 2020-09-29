Гарантований покупець продаватиме «зелену» електроенергію за двосторонніми договорами

Обновлено: Сентябрь 29, 2020. Тэги: , , ,

Гарантований покупець продаватиме «зелену» електроенергію за двосторонніми договорами

Рішення, ініційоване Міненерго, допоможе ДП «Гарантований покупець» покращити свій фінансовий стан та підвищити рівень розрахунків з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

Повідомляє Міненерго.

28 вересня Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами».

Постанова визначає процедуру проведення ДП «Гарантований покупець» електронних аукціонів з продажу виробленої з альтернативних джерел електричної енергії, в тому числі – терміни їх проведення, строки та обсяги постачання електричної енергії.

 Ключові зміни, які запропоновані проєктом постанови:

  • надання ДП «Гарантований покупець» можливості здійснювати продаж «зеленої» електроенергії за двосторонніми договорами на умовах, що не призведуть до зростання тарифу ОСП;
  • зниження надлишкової пропозиції електричної енергії на ринку «на добу наперед» і стабілізація ціноутворення на цьому сегменті ринку;
  • зменшення обсягу електричної енергії, яку ДП «Гарантований покупець» вимушено реалізує на балансуючому ринку з суттєвим дисконотом та кількамісячною затримкою оплати;
  • покращення рівня розрахунків з виробниками за «зеленим» тарифом;
  • надання можливості відповідальним споживачам перейти на «зелену» електроенергію.

Право ДП «Гарантований покупець» здійснювати продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, за двосторонніми договорами, на електронних аукціонах передбачене Законом України № 810-IX.

Для імплементації постанови Міненерго проведе аукціонний комітет з метою внесення відповідних змін до регламенту.

Раніше «Термінал» писав, що ГарПок рассчитался с инвесторами ВИЭ на 32%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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