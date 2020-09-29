Гарантований покупець продаватиме «зелену» електроенергію за двосторонніми договорами

Рішення, ініційоване Міненерго, допоможе ДП «Гарантований покупець» покращити свій фінансовий стан та підвищити рівень розрахунків з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.
Повідомляє Міненерго.
28 вересня Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами».
Постанова визначає процедуру проведення ДП «Гарантований покупець» електронних аукціонів з продажу виробленої з альтернативних джерел електричної енергії, в тому числі – терміни їх проведення, строки та обсяги постачання електричної енергії.
Ключові зміни, які запропоновані проєктом постанови:
- надання ДП «Гарантований покупець» можливості здійснювати продаж «зеленої» електроенергії за двосторонніми договорами на умовах, що не призведуть до зростання тарифу ОСП;
- зниження надлишкової пропозиції електричної енергії на ринку «на добу наперед» і стабілізація ціноутворення на цьому сегменті ринку;
- зменшення обсягу електричної енергії, яку ДП «Гарантований покупець» вимушено реалізує на балансуючому ринку з суттєвим дисконотом та кількамісячною затримкою оплати;
- покращення рівня розрахунків з виробниками за «зеленим» тарифом;
- надання можливості відповідальним споживачам перейти на «зелену» електроенергію.
Право ДП «Гарантований покупець» здійснювати продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, за двосторонніми договорами, на електронних аукціонах передбачене Законом України № 810-IX.
Для імплементації постанови Міненерго проведе аукціонний комітет з метою внесення відповідних змін до регламенту.
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