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Саудовская Аравия рассчитывает 3-летний бюджет исходя из цены нефти в $50 за баррель — Goldman Sachs

Обновлено: Октябрь 05, 2020. Тэги: ,

Саудовская Аравия рассчитывает 3-летний бюджет исходя из цены нефти в $50 за баррель — Goldman Sachs

Министерство финансов Саудовской Аравии при формировании бюджета на ближайшие три года исходит из цены нефти в районе $50 за баррель, свидетельствуют результаты анализа Goldman Sachs, изучившего финансовый план.

Передает Investing.

«Используя наши собственные оценки распределения госдоходов, мы подсчитали, что данные, представленные в проекте бюджета, основаны на средней цене нефти около $50 за баррель в период с 2020 по 2023 годы», — заявил лондонский аналитик банка Фарук Сусса.

Королевство, как правило, придерживается достаточно консервативного взгляда на цены на нефть при составлении бюджета и не разглашает свои предположения относительно их уровня, отмечает агентство Bloomberg.

Котировки декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник растут на 3,4% — до $40,58 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднимается на 3,8% — до $38,47 за баррель.

Таким образом, саудовский Минфин предполагает повышение стоимости примерно на четверть с текущих уровней. Однако этого все равно недостаточно для того, чтобы бюджет страны был сбалансированным. По оценкам Международного валютного фонда, для этого котировки должны составлять не менее $66 за баррель. До начала пандемии цены на нефть находились в районе $65 за баррель.

Расчеты Goldman Sachs практически совпали с данными каирского инвестиционного банка EFG Hermes, который ранее заявил о том, что Саудовская Аравия исходит в своем бюджете из стоимости нефти в $50-55 за баррель.

При этом аналитики Goldman Sachs более оптимистично оценивают перспективы нефтяного рынка и прогнозируют повышение цены Brent до $65 за баррель к концу 2021 года.

На прошлой неделе официальные представители Саудовской Аравии заявляли о том, что дефицит бюджета страны сократится до 5,1% ВВП в следующем году по сравнению с 12% в 2020 году за счет снижения расходов.

Ранее «Терминал» писал, что Fitch понизило долгосрочные прогнозы цен на эталонные сорта нефти.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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