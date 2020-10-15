Генсек ОПЕК заявив, що ринок нафти відновлюється

Обновлено: Октябрь 15, 2020. Тэги: , ,

Генсек ОПЕК заявив, що ринок нафти відновлюється

Ринок нафти перебуває на стадії відновлення, проте попит відновлюється повільніше, ніж очікувалося.

Про це повідомив генеральний секретар ОПЕК Мухаммед Баркіндо в ході виступу на форумі Energy Intelligence, пише «Фінанс.ру».

«Найгірше, ми віримо, вже позаду. Зараз ми вже на шляху відновлення, починаючи з другого півріччя. Але будемо реалістами, це відновлення йде не тими темпами, які ми очікували», — сказав він.

Баркіндо висловив надію, що світ більше не зіткнеться з локдаунамі, які відбувалися в другому кварталі, оскільки усіма був отриманий багатий досвід.
«Ми оптимістичні, що найгірше позаду, що буде вакцина, або кілька вакцин від коронавірусу», — зазначив він.
У жовтневому звіті ОПЕК повідомлялося, що організація очікує зниження світового попиту на нафту в 2020 році на 9,5 млн барелів на добу (б / д) — до 90,3 млн б / д. При цьому в 2021 році прогнозує зростання попиту на нафту на рівні близько 6,5 млн б / д.

«Термінал» писав, поступове зростання попиту на нафту в міру того, як країни пом’якшують карантин, і рекордні скорочення видобутку ОПЕК і союзниками наближають ринок нафти до балансу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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