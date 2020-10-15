Генсек ОПЕК заявив, що ринок нафти відновлюється

Ринок нафти перебуває на стадії відновлення, проте попит відновлюється повільніше, ніж очікувалося.

Про це повідомив генеральний секретар ОПЕК Мухаммед Баркіндо в ході виступу на форумі Energy Intelligence, пише «Фінанс.ру».

«Найгірше, ми віримо, вже позаду. Зараз ми вже на шляху відновлення, починаючи з другого півріччя. Але будемо реалістами, це відновлення йде не тими темпами, які ми очікували», — сказав він.

Баркіндо висловив надію, що світ більше не зіткнеться з локдаунамі, які відбувалися в другому кварталі, оскільки усіма був отриманий багатий досвід.

«Ми оптимістичні, що найгірше позаду, що буде вакцина, або кілька вакцин від коронавірусу», — зазначив він.

У жовтневому звіті ОПЕК повідомлялося, що організація очікує зниження світового попиту на нафту в 2020 році на 9,5 млн барелів на добу (б / д) — до 90,3 млн б / д. При цьому в 2021 році прогнозує зростання попиту на нафту на рівні близько 6,5 млн б / д.

«Термінал» писав, поступове зростання попиту на нафту в міру того, як країни пом’якшують карантин, і рекордні скорочення видобутку ОПЕК і союзниками наближають ринок нафти до балансу.