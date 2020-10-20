Нафтогаз з початку року сплатив до бюджету понад 87 мільярдів

За оперативними даними, надходження до державного та місцевих бюджетів від Групи Нафтогаз за січень-вересень 2020 року перевищили 87 млрд грн, з них 39,6 млрд грн — дивіденди за 2019 рік.

Про це повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України».

При цьому в загальній сумі надходжень державного бюджету за січень-вересень 2020 року частка підприємств Групи Нафтогаз становила майже 11,5%.

Як повідомлялось, Група Нафтогаз є найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2019 року сукупний розмір податкових та дивідендних платежів Нафтогазу до бюджетів усіх рівнів сягнув 121,4 млрд грн.

«Термінал» писав, за оперативними даними за січень – травень 2020 року підприємства Групи Нафтогаз сплатили до державного та місцевих бюджетів 31 млрд грн податків та зборів.