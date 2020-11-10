Економія за «зеленим» тарифом склала понад 1,5 млрд грн, — Міненерго

Обновлено: Ноябрь 10, 2020. Тэги: , ,

Економія за «зеленим» тарифом склала понад 1,5 млрд грн, — Міненерго

Споживачі заощадили за три місяці понад 1,5 млрд грн завдяки зниженню «зелених» тарифів відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та закону 810-IX, що його імплементує.

Повідомляє Міненерго.

У серпні, коли почали діяти знижені тарифи, економія склала 618 млн грн, у вересні – 541 млн грн., у жовтні – 376 млн грн. (без ПДВ).
Водночас значно підвищився рівень розрахунків із виробниками «зеленої» електроенергії.

За серпень гарантований покупець оплатив 100% відпущеної продукції – 5,2 млрд грн. За вересень виробники «зеленої» електроенергії отримали 4,3 млрд грн, що становить 93 % від її загальної вартості.

До підписання Меморандуму та прийняття відповідного закону рівень розрахунків не перевищував 5% (у квітні-липні 2020 року).

Наголошується, що за ініціативою Міненерго гарантований покупець отримав можливість продавати «зелену» електроенергію за двосторонніми договорами на електронних аукціонах. У жовтні Уряд прийняв запропоновані Міністерством зміни, що удосконалюють правила проведення таких аукціонів і спрямовані на стабілізацію ситуації на ринку електричної енергії.

Раніше Термінал писав, що НЕК «Укренерго» отримало збиток 28,6 млрд грн за 9 місяців 2020 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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