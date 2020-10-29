НЕК «Укренерго» отримало збиток 28,6 млрд грн за 9 місяців 2020 року

За підсумками 9 місяців 2020 року негативний фінансовий результат НЕК «Укренерго» склав 28,6 млрд грн. Близько 86% цієї суми (24,7 млрд грн) – компенсація витрат на виконання спеціальних обов‘язків (ПСО), зокрема, для населення та на покриття «зеленого» тарифу ДП «Гарантований покупець».

Повідомляє Укренерго.

Основна причина накопичення збитку Компанії – в тариф на послуги з передачі електричної енергії, за рахунок якого фінансується ПСО, закладено лише чверть необхідної для цього суми – 8,6 млрд грн із необхідних на виконання спецобов’язків 33,3 млрд грн.

Задля покращення фінансового результату «Укренерго» у майбутніх періодах необхідно чітко визначити додаткові джерела фінансування спеціальних обов’язків. При цьому для забезпечення беззбиткової діяльності Укренерго зобов’язання Компанії щодо виконання спеціальних обов’язків мають чітко відповідати обсягам видатків, закладених у структурі тарифу.

Ще 11,5% (3,3 млрд грн) втрат Укренерго в січні-вересні 2020 року припадає на різницю у вартості послуг з балансування та вартості небалансів, які компанія закуповує/продає на балансуючому ринку. Відповідно до Правил ринку, ця різниця має компенсуватися за рахунок коштів із субрахунку UA-1. Втім, даний показник втрат від послуг з балансування та вартості небалансів є тимчасовим та буде врегульований через відповідний механізм після прийняття змін до Правил ринку.

За підсумками січня-вересня 2020 року чистий дохід Укренерго у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року збільшився у 2,6 раза – до 40,9 млрд грн, а прибуток за результатами основної діяльності (без впливу ПСО, ефекту переоцінки активів та різниці у вартості послуг з балансування) склав би 1,7 млрд грн.

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