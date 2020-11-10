Міненерго зацікавлене у найскорішому запуску проєктів з виробництва «зеленого» водню

Відновлювана енергетика, воднева енергетика, декарбонізація та енергоефективність є пріоритетними для Міністерства енергетики, зокрема, й у межах співпраці із Німеччиною.



Про це пише пресслужба Міненерго.

«Ми започаткували новий рівень енергетичного партнерства між нашими країнами, підписавши Спільну заяву між Україною і Німеччиною. Це стало імпульсом нового співробітництва для декарбонізації нашої економіки, обміну досвідом та інноваціями у енергетичних технологіях та реалізації спільних проєктів за низкою напрямків. Відновлювана енергетика, воднева економіка, декарбонізація та енергоефективність є серед наших пріоритетів. Очікуємо запуск Секретаріату Енергетичного партнерства, який під кожний проєкт по 5-ти напрямках партнерства формуватиме національну експертну мережу», — зазначила Ольга Буславець.

Окремо сторони обговорили тему розвитку водневої енергетики як одного з пріоритетних напрямків діяльності Міненерго.

«Під час нещодавнього візиту української делегації під моїм головуванням в Дюсельдорф нами було проведено низку зустрічей із німецькими компаніями Thyssenkrupp та Siemens. Я представила потенційні пілотні проєкти водневої енергетики. Хочу наголосити, що Міністерство зацікавлене у найскорішому запуску проєктів з виробництва «зеленого» водню, транспортування його в Німеччину та запровадження технологій його використання в Україні», — наголосила в.о Міністра.

У контексті цього, для України вкрай важлива технічна допомога Німеччини в реалізації пілотних проєктів та підготовки таких стратегічних документів як Концепція водневої енергетики на період до 2050 року.

Тому з метою закріплення зазначених цілей та консолідації наших зусиль Міненерго запропонувало Міністерству економічних відносин та енергетики ФРН розглянути проєкт Меморандуму щодо розвитку водневої енергетики.

«Термінал» раніше писав, українська делегація у Німеччині представила потенційні проекти для вироблення водню. У відомстві зазначили, що питання розвитку водневої енергетики та у цьому контексті перспективи використання інфраструктури газотранспортної системи України зараз на порядку денному у зв’язку із значними змінами в економічній та енергетичній сферах, а також розвитком водневих технологій у країнах ЄС.