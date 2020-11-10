Міненерго зацікавлене у найскорішому запуску проєктів з виробництва «зеленого» водню

Обновлено: Ноябрь 10, 2020. Тэги: , ,

Міненерго зацікавлене у найскорішому запуску проєктів з виробництва «зеленого» водню

Відновлювана енергетика, воднева енергетика, декарбонізація та енергоефективність є пріоритетними для Міністерства енергетики, зокрема, й у межах співпраці із Німеччиною.

Про це пише пресслужба Міненерго.

«Ми започаткували новий рівень енергетичного партнерства між нашими країнами, підписавши Спільну заяву між Україною і Німеччиною. Це стало імпульсом нового співробітництва для декарбонізації нашої економіки, обміну досвідом та інноваціями у енергетичних технологіях та реалізації спільних проєктів за низкою напрямків. Відновлювана енергетика, воднева економіка, декарбонізація та енергоефективність є серед наших пріоритетів.  Очікуємо запуск Секретаріату Енергетичного партнерства, який під кожний проєкт по 5-ти напрямках партнерства формуватиме національну експертну мережу», — зазначила Ольга Буславець.

Окремо сторони обговорили тему розвитку водневої енергетики як одного з пріоритетних напрямків діяльності Міненерго.

«Під час нещодавнього візиту української делегації під моїм головуванням в Дюсельдорф нами було проведено низку зустрічей із німецькими компаніями Thyssenkrupp та Siemens. Я представила потенційні пілотні проєкти водневої енергетики. Хочу наголосити, що Міністерство зацікавлене у найскорішому запуску проєктів з виробництва «зеленого» водню, транспортування його в Німеччину та запровадження технологій його використання в Україні», — наголосила в.о Міністра.

У контексті цього, для України вкрай важлива технічна допомога Німеччини в реалізації пілотних проєктів та підготовки таких стратегічних документів як Концепція водневої енергетики на період до 2050 року.

Тому з метою закріплення зазначених цілей та консолідації наших зусиль Міненерго запропонувало Міністерству економічних відносин та енергетики ФРН розглянути проєкт Меморандуму щодо розвитку водневої енергетики.

«Термінал» раніше писав, українська делегація у Німеччині представила потенційні проекти для вироблення водню. У відомстві зазначили, що питання розвитку водневої енергетики та у цьому контексті перспективи використання інфраструктури газотранспортної системи України зараз на порядку денному у зв’язку із значними змінами в економічній та енергетичній сферах, а також розвитком водневих технологій у країнах ЄС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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