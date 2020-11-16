Саудовская Аравия планирует стать мировым лидером на газовом рынке

Саудовская Аравия задумала стать мировым лидером не только на нефтяном, но и на газовом рынке.

Арабская страна рассчитывает в обозримом будущем превратиться в крупного экспортера газа в Китай, являющийся на сегодняшний день самым быстрорастущим рынком газа в мире, пишет АНГИ.

Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) в последние годы переживает настоящий бум. Хотя эпидемия коронавируса приостановила его рост, в перспективе спрос продолжит увеличиваться. В 2019 году мировое потребление газа в целом составило 4,9%, и это самые высокие темпы за последние 10 лет. Объемы реализуемого СПГ выросли на 10%, а новые терминалы в самых разных странах мира добавили к глобальному производству около 54 млрд куб. м.

Все большее потребление вызвано как общим мировым экономическим ростом, так и глобальной рекалибровкой энергетической сферы. Многие страны и целые регионы назначили себе целевые показатели по снижению выбросов CO2, для чего нужно отказаться или как минимум кардинально сократить использование угля в качестве топлива для электростанций. Однако ядерная энергетика требует колоссальных инвестиций, да и развернувшие борьбу против потепления климата «зеленые» относятся к ней с недоверием, а солнце, ветер и гидроэнергетика, несмотря на значительный прогресс в последнее время, все потребности в энергии удовлетворить очевидно не смогут. Газ оказывается топливом компромисса, значительно более чистым и зачастую более дешевым, чем уголь.

Китая это касается в особенности. Еще в 2016 году 66% генерации приходилось на уголь (против 81% в 2007-м). Теперь председатель страны Си Цзиньпин поставил задачу стать углеродно-нейтральным государством к 2060 году. Для этого даже при нынешнем потреблении (а оно неизбежно будет расти) придется перевести с угля почти 4 трлн кВт⋅ч выработки. Ключевую роль здесь должен играть газ.

Поэтому КНР, и без того являвшаяся самым перспективным рынком газа в мире (рост потребления на 18% в 2018-м и на 8,5% в 2019 году), будет неизбежно увеличивать как производство, так и закупки газа за рубежом. При этом полностью обеспечить потребление за счет внутренних ресурсов стране не суждено: добыча постепенно растет, но не успевает за спросом. В 2019 году производство природного газа в Китае составляло 177 млрд куб. м, тогда как потребление — 307 млрд. Интересно, что еще в 2009 году был почти паритет, но с тех пор экономика КНР выросла в два с лишним раза, а ее потребности в газе — в три с половиной.

На сегодняшний день трубопроводный газ обеспечивает около 38% потребностей китайского импорта, или чуть менее 50 млрд куб. м. Главным поставщиком в 2019 году являлась Туркмения, на которую приходилось 31,2 млрд куб. м.

Однако на этом поле придется жестко конкурировать с поставщиками сжиженного газа. В последние 10 лет Китай построил полтора десятка терминалов общим объемом 67 млн т СПГ в год. Основными поставщиками являются Австралия (29% общей величины поставок газа), Катар (9%), Малайзия (7%) и Индонезия (5%). На остальных поставщиков приходится 13%, в том числе на Россию 3%.

В этих обстоятельствах новыми игроком на рынке планирует стать Саудовская Аравия, которая сейчас является крупнейшим экспортером нефти на рынок страны. Гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер пообещал, что его государство поможет КНР в ее стремлении к «чистой энергии» и готово в будущем обеспечивать Китай еще и газом.

Эти слова могут заставить встревожиться конкурентов. В конце концов, нефтяная держава, обладающая огромными запасами газа (пусть и не самыми большими в мире), в теории вполне способна за счет «глубоких карманов», вложив большую сумму денег и обеспечив на каком-то этапе элементы демпинга, как это саудовцы делали весной во время «ценовой войны» ОПЕК+, заставить соперников подвинуться.

Действительно, доказанные запасы природного газа в Саудовской Аравии составляют около 7 трлн куб. м, что ставит ее на седьмое место в мире по запасам. При этом объем производства составляет 113 млрд куб. м — довольно скромный показатель, что одновременно означает солидный потенциал для роста.

Ни единого кубометра саудовского газа не поставляется за рубеж — все потребляется внутри страны. При этом все планы подразумевают заметное увеличение потребления в будущем. Как отметила в интервью «Известиям» директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова, приоритетным направлением принятой несколько лет назад стратегии Saudi Aramco является масштабная скупка зарубежных газодобывающих и СПГ-активов для удовлетворения растущего внутреннего спроса на газ.

— Сейчас добываемого саудовским предприятием газа хватает на покрытие быстрорастущих нужд химической отрасли, но доля нефти в балансе первичного потребления энергии в стране по-прежнему одна из самых высоких в мире — порядка 60%. Поэтому до сих пор черное золото активно используется как топливо для электростанций при скромном портфеле газовых upstream-активов (порядка 10% в добыче УВС компании).

К 2024 году Saudi Aramco планирует запустить добычу на месторождении Джафура, но даже и его, скорее всего, не хватит на удовлетворение всех нужд страны. Сейчас Saudi Aramco посматривает на инвестиции за рубежом, в частности в США. Речь идет о проекте Порт-Артур в Техасе, который станет одним из крупнейших экспортных терминалов в Америке. Как отмечает Platts, королевство ведет переговоры о покупке 25-процентной доли в данных мощностях. Получится, что государство, десятилетиями обеспечивавшее США нефтью, теперь будет само закупать американские углеводороды.

«Терминал» писал, Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти на 6% — до 8,984 млн б/с с 8,479 млн б/с в июле, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).