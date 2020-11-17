Шмыгаль связал выплату зарплат шахтерам с решением долгов «Укрнафты»

Обновлено: Ноябрь 17, 2020. Тэги: , ,

Шмыгаль связал выплату зарплат шахтерам с решением долгов «Укрнафты»

Долги по зарплате перед шахтерами могут быть погашены в ближайшую неделю после принятия законопроекта №4119 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который должен позволить ПАО «Укрнафта» выплатить 30,5 млрд грн налогового долга, возникшего во время руководства компанией близким к Игорю Коломойскому топ-менеджментом, в соответствии с ранее обнародованным ее руководством и НАК «Нафтогаз Украины» планом.  Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, выступая в парламенте.

Передает БизнесЦензор.

Законопроект №4119 внесен в повестку дня заседания Рады 17 ноября.

«Прошу депутатов о поддержке законопроекта. Тогда мы будем понимать, что обеспечим погашение долгов по зарплате в размере 1,4 млрд грн в ближайшую неделю после принятия законопроекта», – сказал Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

Ранее Терминал писал, что Рада приняла за основу законопроект о финоздоровлении Укрнафты.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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