Шмыгаль связал выплату зарплат шахтерам с решением долгов «Укрнафты»

Долги по зарплате перед шахтерами могут быть погашены в ближайшую неделю после принятия законопроекта №4119 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который должен позволить ПАО «Укрнафта» выплатить 30,5 млрд грн налогового долга, возникшего во время руководства компанией близким к Игорю Коломойскому топ-менеджментом, в соответствии с ранее обнародованным ее руководством и НАК «Нафтогаз Украины» планом. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, выступая в парламенте.

Передает БизнесЦензор.

Законопроект №4119 внесен в повестку дня заседания Рады 17 ноября.

«Прошу депутатов о поддержке законопроекта. Тогда мы будем понимать, что обеспечим погашение долгов по зарплате в размере 1,4 млрд грн в ближайшую неделю после принятия законопроекта», – сказал Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

Ранее Терминал писал, что Рада приняла за основу законопроект о финоздоровлении Укрнафты.