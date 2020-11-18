Міненерго: зрив графіку ремонтів АЕС призвів до зниження виробітку е/е

Міністерство заявляє, що не влаштовує штучного заниження виробництва електроенергії атомними електростанціями.



Три енергоблоки Запорізької АЕС сукупною потужністю 3000 МВт не були вчасно підключені до мережі через те, що ДП «НАЕК «Енергоатом» зірвав ремонтну кампанію. Про це пише пресслужба Міністерства енергетики.

«Жодного штучного заниження виробництва електроенергії атомними електростанціями не існує. Проблема полягає лише в тому, що «Енергоатомом» зірвано ремонтну кампанію, затверджену Міненерго ще у 2019 році. Як наслідок, 2, 4 та 5 енергоблоки Запорізької АЕС не змогли вчасно вийти з ремонтів», — йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні один із згаданих Міненерго блоків із запізненням повернули в експлуатацію, ремонт на двох інших досі ще триває.

У пресслужбі зазначили, що через затягнутість ремонтної кампанії та необхідність усунення зауважень Держатомрегулювання щодо якості їх виконання, три енергоблоки ЗАЕС сукупною потужністю 3000 МВт не були вчасно підключені до мережі.

У пресслужбі Міненерго додали, що Міненерго і уряд цього року забезпечили для Енергоатому можливість вийти на ринок двосторонніх договорів і продавати на аукціонах близько 40% виробленої електроенергії. Також була змінена модель ПСО, яка дозволила зменшити обсяги небалансів, покращити стан розрахунків та загалом — ситуацію на ринку електричної енергії.

При цьому в Міненерго зазначили, що НАЕК постійно перевищує певні прогнозним балансом показники виробництва електроенергії: в травні й серпні перевищення склало 11%, в липні — 6%, в серпні й жовтні — 10 і 14% відповідно. Зростання виробництва АЕС відбувається на тлі зниження виробництва тепловою генерацією, уточнили в Міненерго.

«Термінал» писав, Ольга Буславець провела засідання Колегії Міненерго, присвячене осінньо-зимовому періоду. На засіданні Колегії, проведеному вперше з 2017 року, обговорили стан підготовки до проходження осінньо-зимового максимуму, запаси палива та стан електромереж, готовність генеруючих компаній до зимових навантажень.