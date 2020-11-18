Міненерго: зрив графіку ремонтів АЕС призвів до зниження виробітку е/е

Обновлено: Ноябрь 18, 2020. Тэги: , ,

Міненерго: зрив графіку ремонтів АЕС призвів до зниження виробітку е/е

Міністерство заявляє, що не влаштовує штучного заниження виробництва електроенергії атомними електростанціями.

Три енергоблоки Запорізької АЕС сукупною потужністю 3000 МВт не були вчасно підключені до мережі через те, що ДП «НАЕК «Енергоатом» зірвав ремонтну кампанію. Про це пише пресслужба Міністерства енергетики.

«Жодного штучного заниження виробництва електроенергії атомними електростанціями не існує. Проблема полягає лише в тому, що «Енергоатомом» зірвано ремонтну кампанію, затверджену Міненерго ще у 2019 році. Як наслідок, 2, 4 та 5 енергоблоки Запорізької АЕС не змогли вчасно вийти з ремонтів», — йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні один із згаданих Міненерго блоків із запізненням повернули в експлуатацію, ремонт на двох інших досі ще триває.

У пресслужбі зазначили, що через затягнутість ремонтної кампанії та необхідність усунення зауважень Держатомрегулювання щодо якості їх виконання, три енергоблоки ЗАЕС сукупною потужністю 3000 МВт не були вчасно підключені до мережі.

У пресслужбі Міненерго додали, що Міненерго і уряд цього року забезпечили для Енергоатому можливість вийти на ринок двосторонніх договорів і продавати на аукціонах близько 40% виробленої електроенергії. Також була змінена модель ПСО, яка дозволила зменшити обсяги небалансів, покращити стан розрахунків та загалом — ситуацію на ринку електричної енергії.

При цьому в Міненерго зазначили, що НАЕК постійно перевищує певні прогнозним балансом показники виробництва електроенергії: в травні й серпні перевищення склало 11%, в липні — 6%, в серпні й жовтні — 10 і 14% відповідно. Зростання виробництва АЕС відбувається на тлі зниження виробництва тепловою генерацією, уточнили в Міненерго.

«Термінал» писав, Ольга Буславець провела засідання Колегії Міненерго, присвячене осінньо-зимовому періоду. На засіданні Колегії, проведеному вперше з 2017 року, обговорили стан підготовки до проходження осінньо-зимового максимуму, запаси палива та стан електромереж, готовність генеруючих компаній до зимових навантажень.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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