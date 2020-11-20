Кабмін призначив Юрія Бойка виконуючим обов’язки міністра енергетики

Обновлено: Ноябрь 20, 2020. Тэги: , ,

Кабмін призначив Юрія Бойка виконуючим обов’язки міністра енергетики

20 листопада на позачерговому засіданні Кабінет міністрів призначив заступника міністра енергетики Юрія Миколайовича Бойка тимчасово виконуючим обов’язки міністра енергетики.

Про це пише пресслужба уряду.

Також Кабмін визнав таким, що втратило чинність розпорядження від 3 червня 2020 року №604 «Про тимчасове покладання виконання обов’язків міністра енергетики на Буславець О.А.»

З травня 2020 року Юрій Бойко обіймав посаду заступника міністра енергетики.

З жовтня 2014 по травень 2020 року Юрій Бойко працював заступником директора з економіки та фінансів Державного підприємства «Енергоринок».

До цього, з жовтня 2012 до жовтня 2014 року – обіймав посади голови правління «Чернігівобленерго».

«Термінал» писав, заступником міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації призначено Євгена Владімірова.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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