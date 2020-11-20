Кабмін призначив Юрія Бойка виконуючим обов’язки міністра енергетики

20 листопада на позачерговому засіданні Кабінет міністрів призначив заступника міністра енергетики Юрія Миколайовича Бойка тимчасово виконуючим обов’язки міністра енергетики.
Також Кабмін визнав таким, що втратило чинність розпорядження від 3 червня 2020 року №604 «Про тимчасове покладання виконання обов’язків міністра енергетики на Буславець О.А.»
З травня 2020 року Юрій Бойко обіймав посаду заступника міністра енергетики.
З жовтня 2014 по травень 2020 року Юрій Бойко працював заступником директора з економіки та фінансів Державного підприємства «Енергоринок».
До цього, з жовтня 2012 до жовтня 2014 року – обіймав посади голови правління «Чернігівобленерго».
«Термінал» писав, заступником міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації призначено Євгена Владімірова.