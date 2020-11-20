Россия и Саудовская Аравия борются за лидерство в снабжении Китая нефтью

Обновлено: Ноябрь 20, 2020. Тэги: , , ,

Россия и Саудовская Аравия борются за лидерство в снабжении Китая нефтью

Саудовская Аравия и Россия соперничают в напряженной гонке за первое место среди поставщиков нефти в Китай в 2020 году, при этом несмотря на пандемию обе страны наращивают экспорт в одну из самых быстрорастущих экономик мира.

Передает Investing.

Саудовская Аравия, которая была лидером поставок в Китай, с января по ноябрь 2020 года экспортировала в КНР от 1,6 до 1,7 миллиона баррелей нефти в сутки. В ноябре существенное снижение цен подстегнуло экспорт саудовской нефти, согласно данным аналитических фирм Refinitiv, Vortexa и Kpler.

СА догоняет Россию, которая в 2020 году экспортировала в Китай около 1,7 миллиона баррелей нефти в сутки. Ирак находится на третьем месте с поставками около 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки.

Ожидается, что объем саудовской нефти, поступающей в Китай в ноябре, достигнет 2,13-2,24 миллиона баррелей в сутки по сравнению с рекордным показателем в 2,1-2,14 миллиона баррелей в сутки, зафиксированном в мае, согласно оценкам трех компаний. Ноябрьские поставки превысят октябрьские почти в два раза.

Для сравнения, 1,49 миллиона баррелей в сутки российской нефти, как ожидается, поступит в Китай в этом месяце — меньше, чем в октябре, когда Россия экспортировала в КНР 1,55 миллиона баррелей в сутки, сообщили в Vortexa.

Читайте в Терминале: МЭА прогнозирует снижение спроса на нефть.

Автор:

(Всего статей: 17687)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: