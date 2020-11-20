Россия и Саудовская Аравия борются за лидерство в снабжении Китая нефтью

Саудовская Аравия и Россия соперничают в напряженной гонке за первое место среди поставщиков нефти в Китай в 2020 году, при этом несмотря на пандемию обе страны наращивают экспорт в одну из самых быстрорастущих экономик мира.

Передает Investing.

Саудовская Аравия, которая была лидером поставок в Китай, с января по ноябрь 2020 года экспортировала в КНР от 1,6 до 1,7 миллиона баррелей нефти в сутки. В ноябре существенное снижение цен подстегнуло экспорт саудовской нефти, согласно данным аналитических фирм Refinitiv, Vortexa и Kpler.

СА догоняет Россию, которая в 2020 году экспортировала в Китай около 1,7 миллиона баррелей нефти в сутки. Ирак находится на третьем месте с поставками около 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки.

Ожидается, что объем саудовской нефти, поступающей в Китай в ноябре, достигнет 2,13-2,24 миллиона баррелей в сутки по сравнению с рекордным показателем в 2,1-2,14 миллиона баррелей в сутки, зафиксированном в мае, согласно оценкам трех компаний. Ноябрьские поставки превысят октябрьские почти в два раза.

Для сравнения, 1,49 миллиона баррелей в сутки российской нефти, как ожидается, поступит в Китай в этом месяце — меньше, чем в октябре, когда Россия экспортировала в КНР 1,55 миллиона баррелей в сутки, сообщили в Vortexa.

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