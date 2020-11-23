Енергоблок №2 ЗАЕС підключено до енергосистеми

22 листопада о 21 годині 7 хвилин підключено до мережі енергоблок №2 Запорізької АЕС.

Блок в плановому режимі набирає потужність, пише пресслужба Енергоатому.

За 7 годин вона сягне 750 МВт, а вже за 20 годин — номінальної позначки у 1000 МВт. Таким чином, вже 5 з 6 енергоблоків ЗАЕС працюватимуть на повну потужність.

Під час ремонту, який тривав 104 доби, на енергоблоці виконано заплановані регламентні та надрегламентні роботи. Зокрема, проведено капітальний та середній ремонт основного та допоміжного обладнання. Також виконано заходи, заплановані в рамках реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС.

На даний час в роботі знаходяться 5 енергоблоків Запорізької АЕС. На енергоблоці №5 йде 221 доба планового середнього ремонту. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

«Термінал» писав, Енергоблок №2 Запорізької АЕС (ЗАЕС) відключено від енергосистеми і виведено у середній планово-попереджувальний ремонт.