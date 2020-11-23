Рубрика | Украина

Енергоблок №2 ЗАЕС підключено до енергосистеми

Обновлено: Ноябрь 23, 2020. Тэги: , ,

Енергоблок №2 ЗАЕС підключено до енергосистеми

22 листопада о 21 годині 7 хвилин підключено до мережі енергоблок №2 Запорізької АЕС.

Блок в плановому режимі набирає потужність, пише пресслужба Енергоатому.

За 7 годин вона сягне 750 МВт, а вже за 20 годин — номінальної позначки у 1000 МВт. Таким чином, вже 5 з 6 енергоблоків ЗАЕС працюватимуть на повну потужність.

Під час ремонту, який тривав 104 доби, на енергоблоці виконано заплановані регламентні та надрегламентні роботи. Зокрема, проведено капітальний та середній ремонт основного та допоміжного обладнання. Також виконано заходи, заплановані в рамках реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС.

На даний час в роботі знаходяться 5 енергоблоків Запорізької АЕС. На енергоблоці №5 йде 221 доба планового середнього ремонту. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

«Термінал» писав, Енергоблок №2 Запорізької АЕС (ЗАЕС) відключено від енергосистеми і виведено у середній планово-попереджувальний ремонт.

Автор:

(Всего статей: 9366)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: