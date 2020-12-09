НКРЭКУ снизила тариф на передачу электроэнергии на 2021 год

Обновлено: Декабрь 09, 2020. Тэги: , ,

НКРЭКУ снизила тариф на передачу электроэнергии на 2021 год

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года снизит тариф ЧАО «НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на 6% (на 18,83 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре – до 293,93 грн/МВт-ч (без НДС).

Передает Цензор.

Такое решение было принято по итогам заседания 9 декабря. Ранее НКРЭКУ планировала повысить тариф на передачу до 324,81 грн/МВт, категорически против выступали представители бизнеса и промышленности. Так, по словам представителей отраслевых ассоциаций, убытки предпринимателей в 2020 году превысили 100 миллиардов гривен, а высокий тариф на передачу электричества вынуждает бизнес либо сокращать персонал, либо снижать объемы производства, либо и вовсе закрываться. Поэтому решение о снижении тарифа они оценивают как взвешенное.

Таким образом, согласно последним уточненным материалам, наибольшую долю в структуре тарифа НЭК на передачу составляют расходы по спецобязательствам по компенсации «зеленым» производителям – 26 млрд 557,054 млн грн (доля – 65,02%), операционные расходы – 8 млрд 759,311 млн грн (21,45%), расходы из прибыли – 2 млрд 591,256 млн грн (6,34%), поддержка ГП «Гарантированный покупатель» – 2 млрд 468,85 млн грн (6,04%), финансовые расходы – 467,862 млн грн (1,15%). Объем передачи «Укрэнерго» на 2021 год, согласно утвержденного Минэнерго прогнозного баланса, ожидается в объеме 138 млрд 959,7 млн кВт-ч.

Ранее Терминал писал, что апелляционные инстанции отказали «Укрэнерго» в удовлетворении жалоб в делах об оплате компаниями ДТЭК тарифа на передачу э/э при ее экспорте.

Автор:

(Всего статей: 17720)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: