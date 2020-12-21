Нафтогаз оприлюднив дашборди для моніторингу цін і запасів газу

Дашборди доступні на сайті Нафтогазу для вільного використання споживачами, експертами та учасниками ринку.



Про це пише пресслужба НАК.

«Аналітичні панелі моніторингу дозволяють оперативно відслідковувати та детального аналізувати ринкові тенденції. Цей інструмент, на базі сервісу Microsoft Power BI, використовується для аналізу даних всередині Нафтогазу, а тепер став доступним і для всіх зацікавлених учасників ринку», — розповіла Світлана Іванчук, начальник відділу стратегії та бізнес-аналітики комерційної діяльності Нафтогазу.

Проект втілили співробітники департаментів стратегії та бізнес-аналітики та інформаційних технологій для підвищення якості та швидкості прийняття управлінських рішень.

Відтепер користувачі сайту Нафтогазу мають доступ до цін на газ в Україні, на базі даних Нафтогазу, АТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Українська енергетична біржа» (УЕБ).

Відповідна інформація доступна на дашборді «Ціни на природний газу в Україні» та відображає вплив на ціни нормативно-правової бази, яка регулює постачання газу в Україні. Зокрема, можна наочно порівняти та зобразити графічно, як змінювалась ціна газу для населення під час режиму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) та в умовах вільного ринку.

Дашборд «Запаси газу в Україні та Європі» дає доступ до даних, про загальну потужність та обсяг газу у країнах, приєднаних до системи відображення даних AGSI+.

Оператор українських сховищ газу Укртрансгаз (100% акцій належить Нафтогазу) розкриває відповідні дані з 2015 року і таким чином Україна першою з країн, які не є членом ЄС, приєдналась до системи прозорого відображення даних за стандартами асоціації європейських операторів підземних газових сховищ (GSE). Всього до системи подають свої дані оператори газових сховищ з 22 країн.

Дашборд «Запаси газу в Україні та Європі» надає доступ українцям до даних AGSI+ у двох системах вимірювання — кубометрах та енергетичних одиницях.

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