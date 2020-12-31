Скасування пільгового тарифу на електроенергію вплине на інфляцію — НБУ

Уряд встановив на I квартал 2021 року єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 1,68 гривень за кіловат-годину.

Це означає підвищення ціни перших (у місячному споживанні) 100 кіловат-годин, яка зберігалася з 1 березня 2017 року на рівні 0,9 грн/кВт-г, пише в Фейсбуці Експертна платформа НБУ.

Для кожного домогосподарства, що споживає бодай 100 кВт-г на місяць, така зміна тарифу означатиме збільшення суми у квитанції за електрику на 78 (100 х (1,68-0,9)) гривень. Водночас психологічне відчуття такого підвищення буде різним: для тих осель, де споживають 100 кВт-г на місяць, зростання загальної вартості становить 86,7%, а для домогосподарств з обсягом місячного споживання 500 кВт-г платіжка зросте на 10,2%.

Згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2019 році одне середньостатистичне домашнє господарство в Україні споживало 165 кВт-г. Перехід на єдиний тариф означає для таких сімей одномоменте зростання платежу за електрику на 39,2% та деінде потребу в більших субсидіях.

Що це означатиме для інфляції?

Частка електричної енергії у ваговій структурі для розрахунку індексу споживчих цін (на основі структури індивідуального споживання) становить 0,983%, якщо прийняти загальний споживчий кошик за 100%. Отже, таке підвищення тарифу на е/е збільшує загальну інфляцію у 2021 році на 0,39 відсоткового пункту.

Варто зазначити, що вага електричної енергії у структурі споживчого кошику дещо відрізняється між регіонами України. Скажімо, у Києві цей показник становить 0,78%, а у Східному регіоні 0,731%. Натомість, у Причорноморському та Поліському регіонах – 1,183% та 1,16% відповідно. Отже, вплив на регіональну інфляцію буде відрізнятися, якщо припустити, що середній показник споживання струму домогосподарствами однаковий по всій країні, але він не перевищуватиме 0,5 в.п.

«Термінал» писав, в Міненерго прокоментували зростання тарифів на електроенергію для населення.