Total планирует стать лидером в области биогаза во Франции

Французская нефтегазовая компания Total объявляет о приобретении Fonroche Biogaz.

Компания проектирует, строит и эксплуатирует во Франции установки для превращения органических отходов в так называемый биогаз в присутствии бактерий, пишет АНГИ.

Таким образом, Total становится лидером во Франции в области биогаза. Более того, благодаря этому приобретению компания теперь крупный игрок на рынке биогаза во всей Европе.

Как передает РИА Новости, Fonroche — лидер французского рынка производства биогаза с долей на нём более 10% благодаря портфелю из семи действующих установок и четырех предстоящих проектов.

«Это приобретение соответствует нашей стратегии и климатическим амбициям достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году. Мы считаем, что биогаз должен сыграть ключевую роль в энергетическом переходе, поскольку он способствует снижению углеродоемкости природного газа — и мы поддерживаем внедрение возобновляемых источников газа в сети природного газа», — объясняетпрезидент компании Total по газу, возобновляемым источникам энергии и электроэнергетике Филипп Соке (Philippe Sauquet).

Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. Биогаз — газ, получаемый водородным или метановым брожением биомассы.

Ранее «Терминал» писал, Французская нефтегазовая компания Total поставила первую партию сжиженного природного газа с нулевым выбросом углерода, принимающей стороной выступила китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), говорится в сообщении французской компании.