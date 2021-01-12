Total планирует стать лидером в области биогаза во Франции

Обновлено: Январь 12, 2021. Тэги: , ,

Total планирует стать лидером в области биогаза во Франции

Французская нефтегазовая компания Total объявляет о приобретении Fonroche Biogaz.

Компания проектирует, строит и эксплуатирует во Франции установки для превращения органических отходов в так называемый биогаз в присутствии бактерий, пишет АНГИ.

Таким образом, Total становится лидером во Франции в области биогаза. Более того, благодаря этому приобретению компания теперь крупный игрок на рынке биогаза во всей Европе.

Как передает РИА Новости,  Fonroche — лидер французского рынка производства биогаза с долей на нём более 10% благодаря портфелю из семи действующих установок и четырех предстоящих проектов.

«Это приобретение соответствует нашей стратегии и климатическим амбициям достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году. Мы считаем, что биогаз должен сыграть ключевую роль в энергетическом переходе, поскольку он способствует снижению углеродоемкости природного газа — и мы поддерживаем внедрение возобновляемых источников газа в сети природного газа», — объясняетпрезидент компании Total по газу, возобновляемым источникам энергии и электроэнергетике Филипп Соке (Philippe Sauquet).

Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. Биогаз — газ, получаемый водородным или метановым брожением биомассы.

Ранее «Терминал» писал, Французская нефтегазовая компания Total поставила первую партию сжиженного природного газа с нулевым выбросом углерода, принимающей стороной выступила китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), говорится в сообщении французской компании.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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