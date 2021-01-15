Уряд вирішив зафіксувати ціну на газ на рік

Обновлено: Январь 15, 2021. Тэги: , ,

Уряд вирішив зафіксувати ціну на газ на рік

На думку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, це захистить громадян від непередбачуваних зростань ціни на газ.

Уряд розробить річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік, повідомляє Урядовий портал.

«Державна компанія «Нафтогаз» та інші постачальники газу вирахують ціну своїх річних продуктів та запропонують українцям фіксовану ціну», — зауважив очільник уряду.

За словами прем’єр-міністра, у більшості країн Європи діє принцип, коли люди можуть обирати фіксовану ціну на рік або на місяць.

Шмигаль також нагадав, що минулого року в Україні запрацював ринок газу і саме біржа регулює ціни. Однак на ринку, за його словами, є зловживання, у зв’язку з чим уряд обмежить граничну ціну на газ, щоб окремі компанії, які мають монопольне становище в областях, не завищували ціну та не здійснювали маніпуляцій із цінами в платіжках.

«Уряд вирішив зафіксувати верхню межу ціни газу не вище 6,99 грн за кубічний метр. Це ринок, це ціна газу на ринку, але верхня межа не може перевищувати цю цифру. Ця ціна діятиме на період карантину або до кінця опалювального сезону, тобто як мінімум до квітня. Далі будемо дивитися, якою буде ситуація. Можливо, ціна піде різко вниз, тоді ми знімемо це обмеження», — зауважив прем’єр-міністр.

Очільник уряду також додав, що було доручення Антимонопольному комітету та профільним міністерствам перевірити факти можливого зловживання на ринку газу та вжити відповідних заходів.

Крім того, як зазначив Шмигаль, Уряд спільно з профільним комітетом Верховної Ради працював над законодавчим врегулюванням питання щодо тарифу на розподіл газу, оскільки він встановлюється місцевими компаніями постачальними й затверджується НКРЕКП.

«Ми хочемо, щоб тариф на розподіл був справедливим для всіх людей. Для цього є напрацьовані механізми й законодавці в Парламенті готові таку ініціативу підтримати», — підкреслив голава уряду.

Раніше «Термінал» писав, Міністерство енергетики України пропонує з 1 лютого на рік обмежити ціну газу для «вразливих споживачів». До цієї категорії віднесено все населення на основі формули «хаб мінус».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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