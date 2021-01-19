Газпром визнав можливість згортання «Північного потоку-2″

«Газпром» заявив, що проект «Північний потік-2″ може бути відкладений або припинений.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, причиною для прийняття такого рішення в «Газпромі» називають «політичний тиск».

«Російський «Газпром» визнав у проспекті єврооблігацій, який побачив у вівторок Reuters, що існують ризики того, що проєкт газопроводу «Північний потік-2″ може бути (тимчасово) зупинений або скасований через такі проблеми, як політичний тиск», — йдеться у повідомленні.

«Під час реалізації наших основних міжнародних проєктів, таких як трубопровід» Північний потік — 2 «, ми стикалися і стикаємося із ризиками, пов’язаними зі зміною політичних умов у різних регіонах», — сказав представник Газпрому.

«У виняткових обставинах, в тому числі внаслідок політичного тиску, такі зміни можуть призвести до (тимчасово) зупинення або припинення проєкту», — сказали в Газпромі.