Газпром визнав можливість згортання «Північного потоку-2″

Обновлено: Январь 19, 2021. Тэги: , ,

Газпром визнав можливість згортання «Північного потоку-2″

«Газпром» заявив, що проект «Північний потік-2″ може бути відкладений або припинений.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, причиною для прийняття такого рішення в «Газпромі» називають «політичний тиск».

«Російський  «Газпром» визнав у проспекті єврооблігацій, який побачив у вівторок Reuters, що існують ризики того, що проєкт газопроводу «Північний потік-2″ може бути (тимчасово) зупинений або скасований через такі проблеми, як політичний тиск», — йдеться у повідомленні.
«Під час реалізації наших основних міжнародних проєктів, таких як трубопровід» Північний потік — 2 «, ми стикалися і стикаємося із ризиками, пов’язаними зі зміною політичних умов у різних регіонах», — сказав представник Газпрому.
«У виняткових обставинах, в тому числі внаслідок політичного тиску, такі зміни можуть призвести до (тимчасово) зупинення або припинення проєкту», — сказали в Газпромі.
Читайте в «Терміналі» також,  Посольство США в Берліні закликало уряд Німеччини зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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