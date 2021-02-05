Укренерго впевнене, що обмежень споживання ее найближчим часом не буде

НЕК «Укренерго» не передбачає обмежень споживання або відключення споживачів електроенергії у зв’язку зі зростанням споживання 8-10 лютого (на фоні зниження температури повітря) та дефіцитом генерації в енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

«Введення обмеження споживання або графіків аварійних відключень будь-яких споживачів не передбачається», — йдеться у повідомленні.

Для проходження періоду зниження середньої температури повітря до -10 градусів Цельсія 8-10 лютого, «Укренерго» планує у разі необхідності залучити енергоблоки «Центренерго», які можуть працювати на газу; забезпечити економне використання гідроресурсу каскаду ГЕС на Дніпрі до 8 лютого для його використання у період збільшеного споживання; не обмежувати імпорт в ОЕС України 8-20 лютого.

Нагадаємо, 03.02 о 19:26 на Запорізькій тепловій електростанції відключилися блоки 2,3,4 (сумарною потужністю 725 МВт) дією технологічних захистів після відключення повітряної лінії 150 кВ та блока автотрансформаторів внаслідок короткого замикання в мережі.

