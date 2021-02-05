Укренерго впевнене, що обмежень споживання ее найближчим часом не буде

Обновлено: Февраль 05, 2021. Тэги: , ,

Укренерго впевнене, що обмежень споживання ее найближчим часом не буде

НЕК «Укренерго» не передбачає обмежень споживання або відключення споживачів електроенергії у зв’язку зі зростанням споживання 8-10 лютого (на фоні зниження температури повітря) та дефіцитом генерації в енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

«Введення обмеження споживання або графіків аварійних відключень будь-яких споживачів не передбачається», — йдеться у повідомленні.

Для проходження періоду зниження середньої температури повітря до -10 градусів Цельсія 8-10 лютого, «Укренерго» планує у разі необхідності залучити енергоблоки «Центренерго», які можуть працювати на газу; забезпечити економне використання гідроресурсу каскаду ГЕС на Дніпрі до 8 лютого для його використання у період збільшеного споживання; не обмежувати імпорт в ОЕС України 8-20 лютого.

Нагадаємо, 03.02 о 19:26 на Запорізькій тепловій електростанції відключилися блоки 2,3,4 (сумарною потужністю 725 МВт) дією технологічних захистів після відключення повітряної лінії 150 кВ та блока автотрансформаторів внаслідок короткого замикання в мережі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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