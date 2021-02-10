Катар планує будівництво найбільшого в світі СПГ-проєкту

Катарська державна нафтогазова Qatar Petroleum (QP) прийняла остаточне інвестиційне рішення щодо будівництва найбільшого в світі проєкту з виробництва зрідженого природного газу (СПГ).

Про це пише АНГІ.

Це дозволить збільшити потужності виробництва 43% — з 77 млн ​​тонн на рік до 110 млн. Очікується, що виробництво почнеться в четвертому кварталі 2025 року та його загальний обсяг складе близько 1,4 мільйона барелів нафтового еквівалента на день. Крім СПГ проєкт також буде виробляти конденсат, скраплений вуглеводневий газ (ЗВГ), етан, сірку і гелій.

Підписаний контракт на проєктування, МТО і будівництво (EPC-контракт) головним чином охоплює будівництво чотирьох виробничих ліній потужністю по 8 мільйонів тонн на рік кожна, а також супутні об’єкти, повідомляється в пресрелізі. Вартість проєкту NFE оцінюється в $ 28,75 млрд — це одне з найбільших вкладень в енергетичну галузь за останні кілька років.

Компанія звертає увагу на те, що NFE представляє першу фазу розширення СПГ-потужностей Катару, тоді як друга фаза — проєкт південній частині Північного родовища, або NFS, — збільшить потужності з 110 до 126 млн тонн на рік до 2027 року. Проєкт південній частині включає будівництво двох ліній потужністю також по 8 млн тонн на рік і супутніх об’єктів.

«Термінал» раніше писав, що Катар проведе радикальні реформи, щоб зменшити залежність економіки від цін на енергоносії.