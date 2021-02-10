Укренерго: Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною.

Про це пише пресслужба Укренерго.

Зокрема, станом на 8 лютого, запаси вугілля на ТЕС (всіх марок) з початку листопада 2020 року зменшилися у 6,5 раза до 384,4 тис. тонн, із них газового вугілля – у 8,9 раза до 240 тис. тонн, антрацитового – у 2,5 раза до 144,4 тис. тонн. Зазначимо, що вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімально необхідних запасів.

При цьому, близько 49% запасів вугілля (188 тис. тонн) зосереджено лише на двох ТЕС – Луганській та Слов’янській.

На кінець тижня, в порівнянні з початком, запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися на 18% (-52,9 тис. тонн), тоді як антрацитового практично не змінилися (+0,5 тис. тонн).

Раніше «Термінал» писав, в січні 2021 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2 576 551 тонну вугілля. План виконано на 106 %.