Укренерго: Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною

Обновлено: Февраль 10, 2021. Тэги: , ,

Укренерго: Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною.

Про це пише пресслужба Укренерго.

Зокрема, станом на 8 лютого, запаси вугілля на ТЕС (всіх марок) з початку листопада 2020 року зменшилися у 6,5 раза до 384,4 тис. тонн, із них газового вугілля – у 8,9 раза до 240 тис. тонн, антрацитового – у 2,5 раза до 144,4 тис. тонн. Зазначимо, що вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімально необхідних запасів.

При цьому, близько 49% запасів вугілля (188 тис. тонн) зосереджено лише на двох ТЕС – Луганській та Слов’янській.

На кінець тижня, в порівнянні з початком, запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися на 18% (-52,9 тис. тонн), тоді як антрацитового практично не змінилися (+0,5 тис. тонн).

Раніше «Термінал» писав, в січні 2021 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2 576 551 тонну вугілля. План виконано на 106 %.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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