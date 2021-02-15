2021-02-15: Ціна нафти Brent перевищила $63 за барель вперше з січня минулого року

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у понеділок зранку під час торгів змінилися в ціні до 63,39 долара за барель.

Про це пише «Investing.com» з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 10:30, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,54%.

При цьому ціна березневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 60,69 долара за барель, додавши 2,05%.

Ціни на нафту злетіли в понеділок до найвищого рівня приблизно за 13 місяців, оскільки побоювання з приводу посилення напруженості на Близькому Сході спровокували нові закупівлі палива, водночас є надії на те, що стимули США і ослаблення обмежень будуть підтримувати попит, пише Reuters.

Минулого тижня ціни на нафту зросли приблизно на 5%.

Ціни на нафту виросли за останні тижні зокрема і через скорочення поставок, в основному через скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзними виробниками в групі ОПЕК+, відзначає видання.

За підсумками минулого тижня нафта Brent подорожчала на 5,2%, WTI — на 4,6%, свідчать дані Dow Jones Market Data. «Все більше країн і регіонів послаблюють карантинні заходи, оскільки вакцинація допомагає стримати поширення коронавируса», — відзначає стратег DailyFX Маргарет Янг, яку цитує S & P Global Platts.