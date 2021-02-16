Голова НКРЕКП розкрив структуру тарифу на розподіл газу

Валерій Тарасюк розкрив структуру тарифу на розподіл газу, пояснивши, чому неможливо знизити цей тариф.

Про це він заявив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30 Платіжка».

За його словами, якщо говорити про необхідність зниження тарифу на розподіл або транспортування природного газу, потрібно враховувати кожну зі складових цього тарифу.

«Якщо знизити вартість технологічного газу, яка залежить від ринкової ціни природного газу, то тоді збитки буде нести ОГТСУ, створюючи колапс. Чи може знизити зарплату персоналу газорозподільних компаній, яка в середньому становить близько 14 тис. грн і точно є не найбільшою в країні? Чи знизити витрати на ремонтні роботи і зміст диспетчерських і аварійних служб? Тоді ми дочекаємося техногенних катастроф», – зазначив він

За словами Тарасюка, для цього і існує Регулятор, щоб в цьому питанні підходити виважено і визначати правильні цифри тарифу.

«Кращим арбітром в тарифоутворенні є ринок. Втім, є орган, який я представляю, – НКРЕКП, який повинен встановлювати правила гри. І ми цим займаємося », – зазначив Тарасюк.

За словами глави НКРЕКП, до 50% тарифу – це вартість технологічного газу. Для того, щоб газ доставити в будинок, компанія повинна використовувати певну кількість газу, щоб транспортувати основний обсяг газу.

Ще 30% тарифу – це заробітна плата працівників підприємств газорозподільних компаній. І тільки 20% – ремонт, технічне обслуговування, утримання диспетчерських аварійних служб.

«Термінал» писав, у РНБО є чітке розуміння в який спосіб потрібно відбудовувати енергетичну незалежність України.

