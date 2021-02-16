Голова НКРЕКП розкрив структуру тарифу на розподіл газу

Обновлено: Февраль 16, 2021. Тэги: , ,

Голова НКРЕКП розкрив структуру тарифу на розподіл газу

Валерій Тарасюк розкрив структуру тарифу на розподіл газу, пояснивши, чому неможливо знизити цей тариф.

Про це він заявив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30 Платіжка».

За його словами, якщо говорити про необхідність зниження тарифу на розподіл або транспортування природного газу, потрібно враховувати кожну зі складових цього тарифу.

«Якщо знизити вартість технологічного газу, яка залежить від ринкової ціни природного газу, то тоді збитки буде нести ОГТСУ, створюючи колапс. Чи може знизити зарплату персоналу газорозподільних компаній, яка в середньому становить близько 14 тис. грн і точно є не найбільшою в країні? Чи знизити витрати на ремонтні роботи і зміст диспетчерських і аварійних служб? Тоді ми дочекаємося техногенних катастроф», – зазначив він

За словами Тарасюка, для цього і існує Регулятор, щоб в цьому питанні підходити виважено і визначати правильні цифри тарифу.

«Кращим арбітром в тарифоутворенні є ринок. Втім, є орган, який я представляю, – НКРЕКП, який повинен встановлювати правила гри. І ми цим займаємося », – зазначив Тарасюк.

За словами глави НКРЕКП, до 50% тарифу – це вартість технологічного газу. Для того, щоб газ доставити в будинок, компанія повинна використовувати певну кількість газу, щоб транспортувати основний обсяг газу.

Ще 30% тарифу – це заробітна плата працівників підприємств газорозподільних компаній. І тільки 20% – ремонт, технічне обслуговування, утримання диспетчерських аварійних служб.

«Термінал» писав, у РНБО є чітке розуміння в який спосіб потрібно відбудовувати енергетичну незалежність України.

 

Автор:

(Всего статей: 17817)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: