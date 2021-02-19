НКРЕКП та УЕБ підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю

Обновлено: Февраль 19, 2021. Тэги: ,

НКРЕКП та УЕБ підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Українська енергетична біржа (УЕБ) підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

Про це пише пресслужба УЕБ.

Сторони домовляються об’єднати зусилля з питань щодо сприяння ефективному розвитку та прозорості ринків електричної енергії і природного газу в інтересах учасників ринку щодо побудови цілісного та прозорого енергетичного ринку в Україні.

Підписуючи Меморандум, Голова Біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський повідомив: «Тісна і плідна взаємодія енергетичної біржі та енергетичного регулятора є обов’язковою практикою розвинених європейських країн, що є каталізатором розвитку та реформ на ринку. Це вже другий Меморандум, що УЕБ підписує з Регулятором, і ми раді можливості консолідації наших зусиль з метою імплементації європейських стандартів на український енергетичний ринок».

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк зазначив: «Біржова торгівля сьогодні є важливою частиною енергетичного ринку країни. Одним з основних завдань Регулятора, відповідно до Закону є не лише регулювання, а й забезпечення ефективного функціонування та сприяння розвитку ринків. Регулятор вітає прагнення та допомогу УЕБ у створенні прозорих та конкурентних енергетичних ринків».

«Термінал» писав, Оператор газосховищ України та Українська енергетична біржа підписали договір про взаємодію, який передбачає забезпечення замовників послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу біржовими стандартизованими продуктами для торгівлі природним газом, що зберігається у підземних сховищах України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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