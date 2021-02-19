НКРЕКП та УЕБ підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Українська енергетична біржа (УЕБ) підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

Про це пише пресслужба УЕБ.

Сторони домовляються об’єднати зусилля з питань щодо сприяння ефективному розвитку та прозорості ринків електричної енергії і природного газу в інтересах учасників ринку щодо побудови цілісного та прозорого енергетичного ринку в Україні.

Підписуючи Меморандум, Голова Біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський повідомив: «Тісна і плідна взаємодія енергетичної біржі та енергетичного регулятора є обов’язковою практикою розвинених європейських країн, що є каталізатором розвитку та реформ на ринку. Це вже другий Меморандум, що УЕБ підписує з Регулятором, і ми раді можливості консолідації наших зусиль з метою імплементації європейських стандартів на український енергетичний ринок».

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк зазначив: «Біржова торгівля сьогодні є важливою частиною енергетичного ринку країни. Одним з основних завдань Регулятора, відповідно до Закону є не лише регулювання, а й забезпечення ефективного функціонування та сприяння розвитку ринків. Регулятор вітає прагнення та допомогу УЕБ у створенні прозорих та конкурентних енергетичних ринків».

«Термінал» писав, Оператор газосховищ України та Українська енергетична біржа підписали договір про взаємодію, який передбачає забезпечення замовників послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу біржовими стандартизованими продуктами для торгівлі природним газом, що зберігається у підземних сховищах України.

