ОГТСУ скоротив викиди CO2 на 58%

Обновлено: Февраль 19, 2021. Тэги: , ,

ОГТСУ скоротив викиди CO2 на 58%

В 2020 році ОГТСУ скоротив викиди діоксиду вуглецю на 58% (до 1507 тис. тонн), викиди забруднюючих речовин на 4% (до 35 тис. тонн),промислові відходи на 47% (до 0,12 тис. тонн),побутові відходи на 25% (до 1 тис. тонн).

Викиди метану  у 2020 році склали 27 тис. тонн, пише пресслужба ОГТСУ.

Екологічні податки компанії за звітний період – 30,5 млн грн.

У 2020 році ОГТСУ скоротив викиди діоксиду вуглецю (CO2) на 58% – до 1507 тис. тонн, викиди забруднюючих речовин (NOx та CO) на 4% – до 35 тис. тонн. Позитивна динаміка пов’язана з заміною паливо-використовуючого обладнання на сучасне з більшим коефіцієнтом корисної дії  та скороченням обсягів транзиту блакитного палива», — йдеться у повідомленні.

Разом з тим викиди метану  склали 27 тис. тонн (+24%).  Для скорочення викидів компанія посилила заходи щодо обстеження газогонів та закупила нову запірну арматуру (тендер #1 та #2). Так, за рік спеціалізовані мобільні лабораторії обстежили понад 176 тис. одиниць обладнання й виявили близько 3300 витоків метану. За результатами проведення робіт з усунення витоків вдалось зменшити їх загальну інтенсивність у 2,5 раза – до 509 куб. м на годину.

«Термінал» писав, за три квартали Оператор ГТС України (ОГТСУ) скоротив викиди діоксиду вуглецю (СО2) в атмосферу на 61%, забруднюючих речовин (NOx та CO) – на 13%,  знизив споживання води на 17%, утворення відходів – на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.  

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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