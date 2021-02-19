ОГТСУ скоротив викиди CO2 на 58%

В 2020 році ОГТСУ скоротив викиди діоксиду вуглецю на 58% (до 1507 тис. тонн), викиди забруднюючих речовин на 4% (до 35 тис. тонн),промислові відходи на 47% (до 0,12 тис. тонн),побутові відходи на 25% (до 1 тис. тонн).

Викиди метану у 2020 році склали 27 тис. тонн, пише пресслужба ОГТСУ.

Екологічні податки компанії за звітний період – 30,5 млн грн.

У 2020 році ОГТСУ скоротив викиди діоксиду вуглецю (CO2) на 58% – до 1507 тис. тонн, викиди забруднюючих речовин (NOx та CO) на 4% – до 35 тис. тонн. Позитивна динаміка пов’язана з заміною паливо-використовуючого обладнання на сучасне з більшим коефіцієнтом корисної дії та скороченням обсягів транзиту блакитного палива», — йдеться у повідомленні.

Разом з тим викиди метану склали 27 тис. тонн (+24%). Для скорочення викидів компанія посилила заходи щодо обстеження газогонів та закупила нову запірну арматуру (тендер #1 та #2). Так, за рік спеціалізовані мобільні лабораторії обстежили понад 176 тис. одиниць обладнання й виявили близько 3300 витоків метану. За результатами проведення робіт з усунення витоків вдалось зменшити їх загальну інтенсивність у 2,5 раза – до 509 куб. м на годину.