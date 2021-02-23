Вітренко запропонував знову запровадити єдину платіжку за газ

Серед іншого в.о міністра додав, що нині пропонується змінити принципи формування тарифів, щоб споживачі були впевнені в тому, що на них не перекладають неефективність роботи операторів мереж, і щоб гроші не виймалися, а вкладалися у підвищення якості та надійності постачання газу, тепла, електроенергії.



Про це у Фейсбук написав в.о міністра енергетики Юрій Вітренко.

«З конкретних речей, над якими ми зараз працюємо у відповідь на запит багатьох споживачів — це перехід на одну платіжку за газ та розподіл, при цьому щоб тариф на розподіл не був в одних регіонах вищим за тарифи в інших регіонах», — написав він.

Також Вітренко додав, що міністерство працює навколо інтересів споживача.

«В центрі уваги всіх наших планів – український споживач.Передусім ми будемо фокусуватися на захисті вразливого споживача. Щоб була чесна конкуренція, щоб не допускати зловживання на ринку, особливо з боку монополістів. Щоб були справедливі й зрозумілі тарифи. І щоб держава була впевнена, щоб ті, хто потребує державної допомоги, її отримують. Як через субсидії, так і гранти на енергоефективність», — додав він.

При цьому держава буде надавати сервіс споживачам. Зокрема завдяки максимальній диджиталізації. «Держава буде допомагати людям легко порівнювати ціни й змінювати постачальників, щоб менше платити. Наприклад, для цього може використовуватися додаток Дія і навіть «бот»», — написав Вітренко.

«Термінал» писав, що паперові рахунки Нафтогаз надсилає лише тим клієнтам, які обрали отримання платіжки у паперовому вигляді.