Вітренко запропонував знову запровадити єдину платіжку за газ

Обновлено: Февраль 23, 2021. Тэги: , , ,

Вітренко запропонував знову запровадити єдину платіжку за газ

Серед іншого в.о міністра додав, що нині  пропонується змінити принципи формування тарифів, щоб споживачі були впевнені в тому, що на них не перекладають неефективність роботи операторів мереж, і щоб гроші не виймалися, а вкладалися у підвищення якості та надійності постачання газу, тепла, електроенергії.

Про це у Фейсбук написав в.о міністра енергетики Юрій Вітренко.

«З конкретних речей, над якими ми зараз працюємо у відповідь на запит багатьох споживачів — це перехід на одну платіжку за газ та розподіл, при цьому щоб тариф на розподіл не був в одних регіонах вищим за тарифи в інших регіонах», — написав він.
Також Вітренко додав, що міністерство працює навколо інтересів споживача.
«В центрі уваги всіх наших планів – український споживач.Передусім ми будемо фокусуватися на захисті вразливого споживача. Щоб була чесна конкуренція, щоб не допускати зловживання на ринку, особливо з боку монополістів. Щоб були справедливі й зрозумілі тарифи. І щоб держава була впевнена, щоб ті, хто потребує державної допомоги, її отримують. Як через субсидії, так і гранти на енергоефективність», — додав він.
При цьому держава буде надавати сервіс споживачам. Зокрема завдяки максимальній диджиталізації. «Держава буде допомагати людям легко порівнювати ціни й змінювати постачальників, щоб менше платити. Наприклад, для цього може використовуватися додаток Дія і навіть «бот»», — написав Вітренко.

«Термінал» писав, що паперові рахунки Нафтогаз надсилає лише тим клієнтам, які обрали отримання платіжки у паперовому вигляді.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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