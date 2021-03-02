В другому кварталі постачальники газу мають представити річні продукти — Шмигаль

Вже в другому кварталі цього року постачальники газу мають представити річні продукти.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

«Вже в другому кварталі цього року постачальники газу мають представити річні продукти», — написав Шмигаль за підсумками наради.

На урядовому порталі повідомили, що 2 березня відбулася нарада щодо річного продукту на газ.

«Відкриття ринку газу в Україні стало важливим і потрібним кроком, що за рахунок конкуренції має демонополізувати галузь та дати можливість людям обирати найкращого і найвигіднішого для себе постачальника. Наступним кроком має стати річний продукт на газ, аби люди укладали контракти за фіксованою ціною на цілий рік та могли прогнозувати свої витрати», — зазначив Прем’єр-міністр.

Читайте також в «Терміналі», понад 528 тисяч споживачів природного газу змінили постачальника в четвертому кварталі 2020 року. У третьому кварталі 2020 року таких споживачів було майже 76 тисяч.