Борги населення за ЖКП на кінець січня зросли до 81 млрд грн

Обновлено: Март 16, 2021. Тэги: , ,

Борги населення за ЖКП на кінець січня зросли до 81 млрд грн

Населення на кінець січня 2021 року за житлово-комунальні послуги заборгувало 81 млрд грн.

Це  на 7,4 млрд грн більше, ніж було у грудні 2020 року, свідчать дані Державної служби статистики.

Борги за комірне розділилися за категоріями:

  • за постачання та розподіл природного газу — 34,4 млрд грн (+2,9 млрд грн за місяць);
  • постачання теплової енергії та гарячої води — 26,6 млрд грн (+2,5 млрд грн);
  • постачання та розподіл електричної енергії – 7,7 млрд грн (+1,6 млрд грн);
  • централізоване водопостачання та водовідведення — 5,9 млрд грн (+200 млн грн);
  • управління багатоквартирним будинком — 5,3 млрд грн (+200 млн грн);
  • надання послуг із вивезення побутових відходів — 1,1 млрд грн (не змінилося).

Примітно, але у січні з населенням було укладено 3,2 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості за комуналку на загальну суму 26,2 млн грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 17,3 млн грн.

Раніше «Термінал» писав, що пільгами на послуги ЖКГ користуються 1,8 млн осіб.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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