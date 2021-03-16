Борги населення за ЖКП на кінець січня зросли до 81 млрд грн

Населення на кінець січня 2021 року за житлово-комунальні послуги заборгувало 81 млрд грн.

Це на 7,4 млрд грн більше, ніж було у грудні 2020 року, свідчать дані Державної служби статистики.

Борги за комірне розділилися за категоріями:



за постачання та розподіл природного газу — 34,4 млрд грн (+2,9 млрд грн за місяць);

постачання теплової енергії та гарячої води — 26,6 млрд грн (+2,5 млрд грн);

постачання та розподіл електричної енергії – 7,7 млрд грн (+1,6 млрд грн);

централізоване водопостачання та водовідведення — 5,9 млрд грн (+200 млн грн);

управління багатоквартирним будинком — 5,3 млрд грн (+200 млн грн);

надання послуг із вивезення побутових відходів — 1,1 млрд грн (не змінилося).

Примітно, але у січні з населенням було укладено 3,2 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості за комуналку на загальну суму 26,2 млн грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 17,3 млн грн.

Раніше «Термінал» писав, що пільгами на послуги ЖКГ користуються 1,8 млн осіб.