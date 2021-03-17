Кабмін запустив процедуру перетворення “Оператора ринку” з ДП у ПАТ

Кабінет міністрів ухвалив рішення про утворення інвентаризаційної комісії ДП “Оператор ринку”, що фактично дає старт перетворенню державного підприємства у приватне акціонерне товариство згідно з розпорядженням від 20 січня 2021 р. № 45-р «Про затвердження плану перетворення державного підприємства “Оператор ринку”.
Рішення про утворення інвентаризаційної комісії державного підприємства “Оператор ринку” було ухвалене 17 березня під час засідання уряду.
Наразі текст документу та склад комісії не оприлюднено.
Водночас відомо, що утворення інвентаризаційної комісії та затвердження її складу є першим пунктом Плану перетворення державного підприємства “Оператор ринку” у приватне акціонерне товариство.