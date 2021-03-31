Гарантований покупець оплатив послуги ПУП за лютий 2021 року

Обновлено: Март 31, 2021. Тэги: ,

Гарантований покупець оплатив послуги ПУП за лютий 2021 року

Державне підприємство «Гарантований покупець» перерахувало постачальникам універсальних послуг (ПУП) 360 млн грн за послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за лютий 2021 року.

Повідомляє ГарПок.

Для забезпечення потреб населення Гарантований покупець продав ПУП у лютому 3 913 тисяч МВт•год електричної енергії. Такий обсяг, за офіційними даними ПУП, необхідний для забезпечення всіх побутових споживачів України.

Виробники електроенергії, на яких покладено обов’язок забезпечувати населення доступною електроенергією, продали Гарантованому покупцю майже 3 651 тисячу МВт•год, з них:

  • 116,9 тисячМВт•год – ПрАТ «Укргідроенерго» – 100 % необхідних обсягів;
  • 3 534 тисяч МВт•год–  ДП «НАЕК «Енергоатом» – на 181 тисячу МВт•год менше обсягів, необхідних для побутових споживачів в об’єднаній енергосистемі України.

Крім того, Гарантований покупець придбав додатково понад 198 тисяч МВт•год для забезпечення побутових споживачів Бурштинського енергоострова.

Компенсації за лютий отримали 15 із 25 постачальників.  З початку року Гарантований покупець перерахував ПУП за послуги 742 млн грн.

Раніше Термінал писав, що Гарантований покупець у повному обсязі оплатив «зелену» електроенергію березня.

 

Автор:

(Всего статей: 9965)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: