Гарантований покупець оплатив послуги ПУП за лютий 2021 року

Державне підприємство «Гарантований покупець» перерахувало постачальникам універсальних послуг (ПУП) 360 млн грн за послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за лютий 2021 року.

Повідомляє ГарПок.

Для забезпечення потреб населення Гарантований покупець продав ПУП у лютому 3 913 тисяч МВт•год електричної енергії. Такий обсяг, за офіційними даними ПУП, необхідний для забезпечення всіх побутових споживачів України.

Виробники електроенергії, на яких покладено обов’язок забезпечувати населення доступною електроенергією, продали Гарантованому покупцю майже 3 651 тисячу МВт•год, з них:

116,9 тисячМВт•год – ПрАТ «Укргідроенерго» – 100 % необхідних обсягів;

3 534 тисяч МВт•год– ДП «НАЕК «Енергоатом» – на 181 тисячу МВт•год менше обсягів, необхідних для побутових споживачів в об’єднаній енергосистемі України.

Крім того, Гарантований покупець придбав додатково понад 198 тисяч МВт•год для забезпечення побутових споживачів Бурштинського енергоострова.

Компенсації за лютий отримали 15 із 25 постачальників. З початку року Гарантований покупець перерахував ПУП за послуги 742 млн грн.

Раніше Термінал писав, що Гарантований покупець у повному обсязі оплатив «зелену» електроенергію березня.