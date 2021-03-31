Компенсацію за невідпущену електроенергію з ВДЕ виплатять не всім — Укренерго

Обновлено: Март 31, 2021. Тэги: , ,

Компенсацію за невідпущену електроенергію з ВДЕ виплатять не всім — Укренерго

Компенсацію за невідпущену в результаті диспетчерського обмеження електроенергію з ВДЕ лише тим виробникам, які приєдналися до публічного договору на зменшення навантаження та підключені до Системи керування обмеженнями ВДЕ (СКО ВДЕ), а також виконали всі вимоги, щодо передачі телевимірів, подачі пропозицій на розвантаження тощо.

Про це пише пресслужба Укренерго.

«Це зумовлено тим, що відповідно до вказаної постанови НКРЕКП, акт приймання-передання послуги зі зменшення навантаження, рахунок на сплату цієї послуги та розрахунок обсягу невідпущеної електроенергії внаслідок виконання команди диспетчера складаються на основі даних, сформованих у СКО ВДЕ. Відповідно, для виробників, які не приєднані до публічного договору на зменшення.

навантаження, не підключені до СКО ВДЕ та не мають можливості сформувати перераховані первинні документи та забезпечити передання телеметричних даних у режимі реального часу, не буде підстав для отримання оплати за послугу зі зменшення навантаження в обсягах невідпущеної електричної енергії», — йдеться у повідомленні.

Укренерго також нагадало про зобов’язання ВДЕ під’єднатися до СКО та виконати всі вимоги Правил ринку. Адже впродовж весняно-літнього періоду, температура повітря, як і генерація СЕС та

ВЕС, буде збільшуватися, а рівень споживання зменшуватися. Тому надалі все частіше будуть виникати передумови для обмеження генерації ВДЕ.

«Термінал» писав, Вітренко заявляє, що завдяки Green Deal може бути створено 500 тис. робочих місць.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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