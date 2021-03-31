Компенсацію за невідпущену електроенергію з ВДЕ виплатять не всім — Укренерго

Компенсацію за невідпущену в результаті диспетчерського обмеження електроенергію з ВДЕ лише тим виробникам, які приєдналися до публічного договору на зменшення навантаження та підключені до Системи керування обмеженнями ВДЕ (СКО ВДЕ), а також виконали всі вимоги, щодо передачі телевимірів, подачі пропозицій на розвантаження тощо.



Про це пише пресслужба Укренерго.

«Це зумовлено тим, що відповідно до вказаної постанови НКРЕКП, акт приймання-передання послуги зі зменшення навантаження, рахунок на сплату цієї послуги та розрахунок обсягу невідпущеної електроенергії внаслідок виконання команди диспетчера складаються на основі даних, сформованих у СКО ВДЕ. Відповідно, для виробників, які не приєднані до публічного договору на зменшення.

навантаження, не підключені до СКО ВДЕ та не мають можливості сформувати перераховані первинні документи та забезпечити передання телеметричних даних у режимі реального часу, не буде підстав для отримання оплати за послугу зі зменшення навантаження в обсягах невідпущеної електричної енергії», — йдеться у повідомленні.

Укренерго також нагадало про зобов’язання ВДЕ під’єднатися до СКО та виконати всі вимоги Правил ринку. Адже впродовж весняно-літнього періоду, температура повітря, як і генерація СЕС та

ВЕС, буде збільшуватися, а рівень споживання зменшуватися. Тому надалі все частіше будуть виникати передумови для обмеження генерації ВДЕ.

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