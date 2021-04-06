На Запорізькій АЕС відбулося аварійне розвантаження енергоблока

06 квітня 2021 року о 09 годині 53 хвилині через знеструмлення секції 6 кВ відключився головний циркуляційний насос-1 в результаті чого дією автоматики енергоблок №4 Запорізької АЕС розвантажено до 67% потужності.

Повідомляє ЗАЕС.

Розвантаження енергоблока пройшло в проєктному режимі без порушень. Кінцевий стан енергоблока стабільний та безпечний. Порушення меж або умов безпечної експлуатації не було. Триває робота з визначення та усунення причин порушення.

В даний час в роботі знаходяться 4 енергоблока Запорізької АЕС. На енергоблоці №1 йде 74 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №3 — 22 доба планового середнього ремонту.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) — 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

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