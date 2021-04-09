НКРЕКП оштрафувала АТ «Харківобленерго» за порушення ліцензійних умов

За результатами перевірки Регулятор встановив, що АТ «Харківобленерго» порушило Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії, зокрема, недотримання обов’язку ліцензіата забезпечувати та здійснювати комерційний облік електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до вимог чинного законодавства України.

Про це пише пресслужба НКРЕКП.

«За зверненням адвоката в інтересах споживача перевіркою встановлено, що АТ «Харківобленерго» здійснено надлишкове нарахування спожитої електричної енергії по 19 особових рахунках побутових споживачів у обсязі 11,5 млн кВт*год за жовтень 2020 року, які було передано до ПрАТ «Харківенергозбут».Такі дії є неприпустимі, бо вводять в оману споживачів», — йдеться у повідомленні.

Пресслужба НКРЕКП вважає, що це є грубим порушенням Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, що передбачає накладення на зазначену компанію максимального штрафу у розмірі 1 700 000 грн. Відповідне рішення було прийнято на відкритому засіданні НКРЕКП 7 квітня 2021 року.

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