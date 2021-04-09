НКРЕКП оштрафувала АТ «Харківобленерго» за порушення ліцензійних умов

Обновлено: Апрель 09, 2021. Тэги: ,

НКРЕКП оштрафувала АТ «Харківобленерго» за порушення ліцензійних умов

За результатами перевірки Регулятор встановив, що АТ «Харківобленерго» порушило Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії, зокрема, недотримання обов’язку ліцензіата забезпечувати та здійснювати комерційний облік електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до вимог чинного законодавства України.

Про це пише пресслужба НКРЕКП.

«За зверненням адвоката в інтересах споживача перевіркою встановлено, що АТ «Харківобленерго» здійснено надлишкове нарахування спожитої електричної енергії по 19 особових рахунках побутових споживачів у обсязі 11,5 млн кВт*год за жовтень 2020 року, які було передано до ПрАТ «Харківенергозбут».Такі дії є неприпустимі, бо вводять в оману споживачів», — йдеться у повідомленні.

Пресслужба НКРЕКП вважає, що це є грубим порушенням Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, що передбачає накладення на зазначену компанію максимального штрафу у розмірі 1 700 000 грн. Відповідне рішення було прийнято на відкритому засіданні НКРЕКП 7 квітня 2021 року.

Читайте в «Терміналі», НКРЕКП планує перевірити ДПЗД «Укрінтеренерго» через скаргу Укренерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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