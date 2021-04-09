У березні 2021 року УЕБ реалізувала енергоресурсів на 14,67 млрд грн

Протягом березня 2021 року на УЕБ у БЕТС та БЕТС «Electric Power» було проведено 103 торгові сесії. Також щодня проходили торгові сесії на короткостроковому ринку природного газу.

Повідомляє УЕБ.

Загалом протягом місяця було реалізовано різних видів енергоресурсів загальною вартістю 14,67 млрд. грн. (з ПДВ), що втричі більше, ніж у березні 2020 року.

Переважна частина обсягів реалізації, як і найбільше приріст обсягів, відносились на два основні напрямки діяльності УЕБ – «Природний газ» та «Електроенергія», зростання по яких склало відповідно 281% та 261% відносно березня минулого року.

Раніше Термінал писав, що на УЕБ розпочинає роботу Рада секцій за напрямком “Електрична енергія”.