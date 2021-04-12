СБУ викрила керівництво «Сумиобленерго» на корупційній схемі

Служба безпеки України задокументувала корупційні схеми, організовані керівництвом АТ «Сумиобленерго».



Топменеджмент підприємства з державною часткою вивів у тінь понад 80 млн грн, пише пресслужба СБУ.

За попередніми даними досудового розслідування, керівництво компанії у межах інвестиційної програми мало здійснити реконструкцію і відновлення енергетичної системи регіону. Регламент робіт було врегульовано відповідними державними документами контролюючих органів.

Втім, за висновками ініційованих СБ України перевірок встановлено, що організатори фактично не виконали 60% передбачених робіт. Кошти за нібито їх виконання перерахували на рахунки афілійованих комерційних структур. У такий спосіб з активів підприємства було незаконно виведено понад 80 мільйонів гривень.

Наразі СБУ ініціювала перевірку інформації про те, що збитки від оборудок менеджменту «компенсувались» коштом штучного підвищення тарифів на електроенергію для населення і бізнесу.

Під час проведення обшуків у робочих кабінетах службовців та в офісах афілійованих структур правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію і документацію із доказами протиправної діяльності.

«Термінал» писав, Служба безпеки України заблокувала у Кіровоградській області діяльність угруповання, яке організувало нелегальне виробництво і збут нафтопродуктів. За попередніми даними, щомісяця ділки реалізовували гуртові партії пального сумнівної якості на майже 30 млн грн.