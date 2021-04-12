СБУ викрила керівництво «Сумиобленерго» на корупційній схемі

Обновлено: Апрель 12, 2021. Тэги: ,

СБУ викрила керівництво «Сумиобленерго» на корупційній схемі

Служба безпеки України задокументувала корупційні схеми, організовані керівництвом АТ «Сумиобленерго».

Топменеджмент підприємства з державною часткою вивів у тінь понад 80 млн грн, пише пресслужба СБУ.

За попередніми даними досудового розслідування, керівництво компанії у межах інвестиційної програми мало здійснити реконструкцію і відновлення енергетичної системи регіону. Регламент робіт було врегульовано відповідними державними документами контролюючих органів.

Втім, за висновками ініційованих СБ України перевірок встановлено, що організатори фактично не виконали 60% передбачених робіт. Кошти за нібито їх виконання перерахували на рахунки афілійованих комерційних структур. У такий спосіб з активів підприємства було незаконно виведено понад 80 мільйонів гривень.

Наразі СБУ ініціювала перевірку інформації про те, що збитки від оборудок менеджменту «компенсувались» коштом штучного підвищення тарифів на електроенергію для населення і бізнесу.

Під час проведення обшуків у робочих кабінетах службовців та в офісах афілійованих структур правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію і документацію із доказами протиправної діяльності.

«Термінал» писав, Служба безпеки України заблокувала у Кіровоградській області діяльність угруповання, яке організувало нелегальне виробництво і збут нафтопродуктів. За попередніми даними, щомісяця ділки реалізовували гуртові партії пального сумнівної якості на майже 30 млн грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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