Міненерго оновило план-графік ремонтів електростанцій та ТЕЦ

Обновлено: Апрель 22, 2021. Тэги: , , ,

Міненерго оновило план-графік ремонтів електростанцій та ТЕЦ

Міністерство енергетики оновило план-графік ремонтів та реконструкцій обладнання електростанцій енергогенеруючих компаній і теплоенергоцентралей на 2021 рік.

Про це йдеться в наказі відомства №69 від 19 квітня 2021 року.

«Про підготовку обладнання електростанцій і теплових мереж до надійної та ефективної роботи у 2021 році та в осінньо-зимовий період 2021/2022 року. З метою забезпечення надійної та ефективної роботи обладнання електростанцій і теплових мереж під час осінньо-зимового періоду 2021/2022 року; керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів  від 02 липня 2012 року No 418-р «Про організаційні заходи з підготовки обладнання електростанцій, теплових та електричних мереж до стабільної роботи в осінньо-зимовий період»; протоколом від 20 жовтня 2020 року No 5; протоколом від 30 жовтня 2020 року No 6 засідання Комісії з розгляду, затвердження та коригування планових річних та перспективних графіків ремонтів і модернізації (реконструкції) обладнання електростанцій», — йдеться у повідомленні.

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Міненерго, зокрема, скоротило і перенесло терміни ремонту блоку №2 Запорізької АЕС, щоб він зміг працювати протягом наступної зими. Також перенесено з листопада на серпень початок ремонту блоку №1 Южно-Української АЕС.

Раніше в Міненерго зазначали, що оптимізація графіку ремонтів енергоблоків зможе запобігти дефіциту ресурсу, зокрема, шляхом збільшення доступної потужності НАЕК «Енергоатом» в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики оптимізує графіки ремонту генеруючого обладнання електростанцій та теплоелектроцентралей.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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