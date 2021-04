Міненерго оновило план-графік ремонтів електростанцій та ТЕЦ

Міністерство енергетики оновило план-графік ремонтів та реконструкцій обладнання електростанцій енергогенеруючих компаній і теплоенергоцентралей на 2021 рік.



Про це йдеться в наказі відомства №69 від 19 квітня 2021 року.

«Про підготовку обладнання електростанцій і теплових мереж до надійної та ефективної роботи у 2021 році та в осінньо-зимовий період 2021/2022 року. З метою забезпечення надійної та ефективної роботи обладнання електростанцій і теплових мереж під час осінньо-зимового періоду 2021/2022 року; керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів від 02 липня 2012 року No 418-р «Про організаційні заходи з підготовки обладнання електростанцій, теплових та електричних мереж до стабільної роботи в осінньо-зимовий період»; протоколом від 20 жовтня 2020 року No 5; протоколом від 30 жовтня 2020 року No 6 засідання Комісії з розгляду, затвердження та коригування планових річних та перспективних графіків ремонтів і модернізації (реконструкції) обладнання електростанцій», — йдеться у повідомленні.



Міненерго, зокрема, скоротило і перенесло терміни ремонту блоку №2 Запорізької АЕС, щоб він зміг працювати протягом наступної зими. Також перенесено з листопада на серпень початок ремонту блоку №1 Южно-Української АЕС.

Раніше в Міненерго зазначали, що оптимізація графіку ремонтів енергоблоків зможе запобігти дефіциту ресурсу, зокрема, шляхом збільшення доступної потужності НАЕК «Енергоатом» в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики оптимізує графіки ремонту генеруючого обладнання електростанцій та теплоелектроцентралей.