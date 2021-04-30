Вітренко: Нафтогаз буде збільшувати видобуток власного газу

Нафтогаз робитиме ланцюжок видобування і постачання газу споживачам максимально прозорим і спрощеним, щоб було менше посередників.

Про це сказав керівник НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко під час пресконференції.

«Я завжди виступав за економічно обгрунтовані ціни. За різних умов є різний рівень економічно обгрунтованих цін. Ми будемо створювати ці умови, щоб ціни були нижчими. Ми будемо збільшувати видобуток власного газу. Таке завдання буде поставлено перед «Укргазвидобуванням». Ми будемо робити ланцюжок видобування і постачання газу споживачам максимально прозорим і спрощеним, щоб було менше посередників. Це створить умови, щоб економічно обгрунтована ціна була нижчою», – наголосив він.

Вітренко також зазначив, що НАК будемо працювати над іншими задачами, які знижують економічно обґрунтований рівень ціни на газ. Використовувати всі інші юридичні можливості.