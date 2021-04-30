Зеленський підписав закон про договори з постачальниками комунальних послуг

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг».

Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №2458 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» 3 грудня 2020 року.

Положення законопроєкту передбачають, зокрема, складання договорів зі співвласниками багатоквартирних будинків індивідуальних договорів, які є публічними договорами приєднання, у випадку, якщо співвласники не визначилися з моделлю договірних відносин з постачальниками комунальних послуг (крім послуг з газо- та електропостачання).

За вказаною моделлю договірних відносин плата виконавцю комунальної послуги складатиметься з плати за послугу та плати за абонентське обслуговування. При цьому відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача) від укладення договору з виконавцем комунальної послуги не звільняє його від обов’язку оплати фактично спожитої комунальної послуги, наданої таким виконавцем.

Читайте в «Терміналі», Верховна Рада України схвалила у другому читанні та в цілому закон, який захистить інтереси споживачів та покращить роботу виконавців комунальних послуг.Для споживачів, зокрема, закон передбачає спрощення процедури укладення договорів з виконавцями послуг, зменшення кількості платежів у платіжках, визначення відповідальних за технічне обслуговування газових мереж в будинках та дозволить співвласникам багатоквартирних будинків отримати у користування чи власність земельні ділянки, на яких розташовані будинки.